Компания Disney хочет, чтобы партнерство с Epic Games позволило создать "нечто поистине исключительное"

В рамках партнерства с Epic Games компания Disney стремится создать «нечто поистине исключительное», продолжая работу над созданием захватывающего мира, наполненного культовыми персонажами.

В феврале 2024 года Disney потратила 1,5 миллиарда долларов на приобретение доли в Epic Games, положив начало многолетнему проекту по созданию «постоянной вселенной», где фанаты смогут «играть, смотреть, покупать и взаимодействовать с контентом».

С тех пор было опубликовано немного обновлений, работа велась втайне, но теперь стали известны новые подробности о амбициях Disney.

В видеоролике и сопроводительном сообщении в блоге, подробно описывающих растущую важность игровой индустрии для Disney и ее многочисленных интеллектуальных собственностей, Шон Шоптау, исполнительный вице-президент по глобальным играм и цифровым развлечениям, рассказал о том, чего компания стремится достичь в сотрудничестве с Epic Games.

Наше партнерство с Epic действительно очень важно. То, что Epic создала с Fortnite, действительно создало одну из самых важных социальных развлекательных платформ в мире, и, безусловно, для нас это открывает огромные возможности для того, чтобы перенести наших замечательных персонажей, истории и миры в эту вселенную и создать нечто поистине уникальное для Disney, — сказал он.

Наша цель — создать нечто действительно исключительное. Пространство, где люди смогут играть, смотреть и творить, и пространство, где мы объединим весь Disney в единую взаимосвязанную вселенную.

Партнерство Disney с Fortnite в последние годы ознаменовалось множеством крупных коллабораций, включая масштабный кроссовер с «Симпсонами» в 2025 году, а также широко распространено мнение, что Kingdom Hearts появится в 4-м сезоне 7-й главы.