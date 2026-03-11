Кооперативный режим "Сражение с бурей" станет бесплатным - спустя 9 лет после его запуска в Fortnite

Компания Epic Games объявила, что кооперативный режим «Сражение с бурей» в Fortnite станет условно-бесплатным уже 16 апреля. Это произойдёт почти через девять лет после его первоначального запуска: режим появился в раннем доступе в июне 2017 года, а в 2020-м окончательно перешёл на платную модель.

На официальном сайте режима уже открыта предварительная регистрация. Разработчики подготовили систему коллективных целей: по мере роста числа зарегистрированных игроков будут открываться различные косметические награды.

Геймплей «Сражения с бурей» сочетает элементы выживания и кооперативного экшена. Игроки выполняют задания на разных картах, собирают ресурсы, строят укрепления и создают оружие и ловушки, чтобы отражать волны противников. За успешное выполнение миссий выдаются награды, позволяющие улучшать героев, команды поддержки и чертежи снаряжения для более сложных испытаний.

После перехода на условно-бесплатную модель режим станет доступен на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 2, а также через облачные сервисы Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now. При этом на смартфонах, планшетах и первой Nintendo Switch кооперативный режим запускать не планируют.

Таким образом, спустя годы после релиза один из ключевых режимов Fortnite станет доступен всем желающим без покупки.