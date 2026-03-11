Кооперативный режим "Сражение с бурей" станет бесплатным - спустя 9 лет после его запуска в Fortnite

Компания Epic Games объявила, что кооперативный режим «Сражение с бурей» в Fortnite станет условно-бесплатным уже 16 апреля. Это произойдёт почти через девять лет после его первоначального запуска: режим появился в раннем доступе в июне 2017 года, а в 2020-м окончательно перешёл на платную модель.
На официальном сайте режима уже открыта предварительная регистрация. Разработчики подготовили систему коллективных целей: по мере роста числа зарегистрированных игроков будут открываться различные косметические награды.
Геймплей «Сражения с бурей» сочетает элементы выживания и кооперативного экшена. Игроки выполняют задания на разных картах, собирают ресурсы, строят укрепления и создают оружие и ловушки, чтобы отражать волны противников. За успешное выполнение миссий выдаются награды, позволяющие улучшать героев, команды поддержки и чертежи снаряжения для более сложных испытаний.
После перехода на условно-бесплатную модель режим станет доступен на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 2, а также через облачные сервисы Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now. При этом на смартфонах, планшетах и первой Nintendo Switch кооперативный режим запускать не планируют.
Таким образом, спустя годы после релиза один из ключевых режимов Fortnite станет доступен всем желающим без покупки.
Оно ещё живое...Я много раз видел, как строят какую то башню чтобы отстреливаться и это считается круто, и весело. Мне не понять.
Так этот режим покупали разве что для фарма монеток, а щас бесплатным сделают этож фарм урезать надо но тогда он сдохнет...
Так а тем кто купил изначально что только писос дадут ? Если что то там можно и в одиночку играть, этот режим изначально был похожий на орк масс дай.