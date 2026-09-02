Кресло-туалет для Fortnite за 500 долларов попало в список запрещённых предметов на киберспортивных турнирах

Необычное игровое кресло Battle Bucket, позволяющее буквально не вставать из-за компьютера ради похода в туалет, снова стало вирусным. Самодельную конструкцию выставили на Facebook Marketplace за $500, а история дошла даже до организаторов киберспортивных турниров EPIC.LAN.

Battle Bucket представляет собой складной стул с отверстием в сиденье. Под ним находится пластиковый контейнер, а для мочеиспускания предусмотрена отдельная трубка, соединённая с ведром. На кресле также сохранилась наклейка G FUEL.

Конструкция практически повторяет устройство из вирусного ролика 2023 года, автор которого утверждал, что благодаря такому креслу может играть в Fortnite настолько долго, что ему не приходится отходить от компьютера.

Новое объявление быстро разлетелось по соцсетям и набрало миллионы просмотров. Продавец утверждает, что владеет Battle Bucket уже несколько лет и пользовался им практически ежедневно.

При этом пользователи интернета успели провести собственный «технический анализ» устройства. В частности, внимание привлекла система слива: трубка расположена близко ко дну контейнера, из-за чего комментаторы предположили, что при заполнении ведра жидкость потенциально может начать подниматься обратно по трубке.

Неизвестно, действительно ли выставленное кресло является оригинальным Battle Bucket или продавец просто использовал фотографии конструкции из старого вирусного ролика.

Однако организаторы британских игровых и киберспортивных мероприятий EPIC.LAN уже отреагировали на историю. Причём совершенно в духе интернета — заявили, что добавили Battle Bucket в список запрещённых предметов.

Похоже, даже на киберспортивных турнирах есть предел тому, насколько далеко можно зайти ради непрерывного игрового марафона.