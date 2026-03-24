Кризис Fortnite ударил по Epic: компания уволила более 1000 сотрудников

Компания Epic Games объявила о масштабных сокращениях — работу потеряют более тысячи сотрудников. Об этом сообщил генеральный директор Тим Суини в обращении к команде, объяснив решение резким снижением активности в Fortnite, начавшимся в 2025 году.

По словам Суини, падение интереса к ключевому проекту привело к тому, что расходы компании начали существенно превышать доходы. Чтобы стабилизировать финансовое положение, Epic уже сократила издержки более чем на 500 миллионов долларов — за счёт пересмотра контрактов, урезания маркетинга и закрытия части вакансий. Увольнения стали следующим шагом в этой стратегии.

Глава компании подчеркнул, что проблемы носят как отраслевой, так и внутренний характер. Среди внешних факторов он выделил общее замедление роста игровой индустрии, снижение продаж консолей текущего поколения и усиливающуюся конкуренцию за внимание пользователей со стороны других форм цифрового развлечения. Внутри самой Epic, несмотря на успех Fortnite, возникли сложности с поддержанием стабильного интереса к каждому новому сезону, а также с возвращением проекта на мобильные платформы.

Отдельно Суини отметил, что сокращения не связаны с развитием искусственного интеллекта. Напротив, компания рассчитывает использовать новые технологии для повышения эффективности разработки и создания контента.

В дальнейшем Epic Games намерена сосредоточиться на развитии Fortnite, улучшении инструментов для разработчиков и переходе к следующему поколению технологий, включая Unreal Engine 6. Руководство также рассчитывает подготовить почву для нового этапа развития компании уже к концу года.

Сотрудникам, попавшим под сокращение, обещаны компенсации, включая как минимум четырёхмесячную зарплату, медицинскую страховку и дополнительные выплаты в зависимости от стажа. Несмотря на серьёзность ситуации, в Epic подчёркивают, что уже не раз проходили через кризисы и рассчитывают восстановить позиции на рынке в ближайшие годы.