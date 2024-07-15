Культовый шутер Doom теперь доступен для игры прямо в Fortnite

Энтузиасты продолжают экспериментировать с таким классическим представителем жанра шутеров, как Doom. Знаменитое творение студии id Software благодаря стараниям фанатов уже успело побывать на самых разных устройствах, а теперь его удалось перенести в популярную королевскую битву от Epic Games. Теперь Doom работает в Fortnite, где можно истреблять демонов и строить сооружения.
Особенной версией Doom отметился программист Джексон Клейтон. Используя встроенный редактор уровней Unreal Editor, он смог воссоздать знаменитые уровни и любимые механики шутера вместе с его интерфейсом и олдскульной графикой. Версия Doom от этого энтузиаста практически не отличается от оригинала, за исключением возможности строить и редактировать различные здания прямо во время игры.
По словам разработчика, с помощью Ultimate Doom Builder он экспортировал E1M1 как 3D-модель, которую можно было адаптировать для редактора Unreal в Fortnite. Редактор не всегда корректно воспринимал команды автора, поэтому ему пришлось проявить креативность, чтобы современный движок понял механику и код, разработанный более тридцати лет назад.
Прикольно. Где ещё Дум запустят? :)