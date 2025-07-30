ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 1 016 оценок

Купите Borderlands 4 в Epic Games Store и получите набор Безумной Мокси в Fortnite

Solstice Solstice

Есть миллиарды причин купить Borderlands 4. Без машины времени их все не перечислить, но мы всё-таки расскажем о чём-то особенном, что доступно только здесь. Если вы приобретёте Borderlands 4 в Epic Games Store, то получите набор Безумной Мокси в Fortnite.

Безумная Мокси — одна из самых культовых героинь Borderlands. Любимая многими владелица бара и хозяйка Купола (Underdome) появлялась во всех играх серии Borderlands, а теперь Мокси заглянет и в Fortnite. В набор входят косметические предметы, которые вы сможете использовать в Fortnite:

  • Безумная Мокси (включая вариант Без теней)
  • Украшение на спину «Банка для чаевых Мокси»
  • Кирка «Пронзительное оповещение»

Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года. Купите Borderlands 4 в Epic Games Store до 13 сентября 2026 года и получите набор Безумной Мокси в Fortnite! Предложение действительно до 06:59 МСК 13 сентября 2026 г.

Демонстрация скина (датамайн):

Источник  
16
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
-zotik-

Скин старой проститутки))

5
нитгитлистер

не проститутки а бизнес-леди с кучей баров по всей галактике)) если что))

1
-zotik- нитгитлистер

Вообще то она проститутка, которая стала барменшей, в 3й части она прям уже поношенная, а не горячая милфа

1
Xx_Diamond_xX -zotik-

Мне кажется, или "груди Пандоровские" стали меньше? Разраб точно в оригинал играл?

Алан Битаров

Я очень любил серию Borderlands. Но видимо на четвертой части любовь заканчивается.

2
Solstice
на четвертой части любовь заканчивается

так и скажи, что компьюхтер слабенький?)

7
Алан Битаров Solstice

Причем тут компьютер, если игра кал?

Алан Битаров Solstice

Здец.

firefox0047

Ну учитывая сколько наговорил их глава, чёт пока не вижу причин брать

1
нитгитлистер

мокси секси только в борде. остальное пародийная бурда

1
Фаршированные Яйца

Начинает походить на Дорис из Шрека

1
Hall_1920

лол, покупать игру ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ я не буду. Мы с кентом помню покупали борду 3 за рублей 300-400 на расспродаже и нам дали скины психа. Ох и давно это было