Купите Borderlands 4 в Epic Games Store и получите набор Безумной Мокси в Fortnite

Есть миллиарды причин купить Borderlands 4. Без машины времени их все не перечислить, но мы всё-таки расскажем о чём-то особенном, что доступно только здесь. Если вы приобретёте Borderlands 4 в Epic Games Store, то получите набор Безумной Мокси в Fortnite.

Безумная Мокси — одна из самых культовых героинь Borderlands. Любимая многими владелица бара и хозяйка Купола (Underdome) появлялась во всех играх серии Borderlands, а теперь Мокси заглянет и в Fortnite. В набор входят косметические предметы, которые вы сможете использовать в Fortnite:

Безумная Мокси (включая вариант Без теней)

Украшение на спину «Банка для чаевых Мокси»

Кирка «Пронзительное оповещение»

Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года. Купите Borderlands 4 в Epic Games Store до 13 сентября 2026 года и получите набор Безумной Мокси в Fortnite! Предложение действительно до 06:59 МСК 13 сентября 2026 г.

Демонстрация скина (датамайн):