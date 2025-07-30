Купите Borderlands 4 в Epic Games Store и получите набор Безумной Мокси в Fortnite

Есть миллиарды причин купить Borderlands 4. Без машины времени их все не перечислить, но мы всё-таки расскажем о чём-то особенном, что доступно только здесь. Если вы приобретёте Borderlands 4 в Epic Games Store, то получите набор Безумной Мокси в Fortnite.
Безумная Мокси — одна из самых культовых героинь Borderlands. Любимая многими владелица бара и хозяйка Купола (Underdome) появлялась во всех играх серии Borderlands, а теперь Мокси заглянет и в Fortnite. В набор входят косметические предметы, которые вы сможете использовать в Fortnite:
- Безумная Мокси (включая вариант Без теней)
- Украшение на спину «Банка для чаевых Мокси»
- Кирка «Пронзительное оповещение»
Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года. Купите Borderlands 4 в Epic Games Store до 13 сентября 2026 года и получите набор Безумной Мокси в Fortnite! Предложение действительно до 06:59 МСК 13 сентября 2026 г.
Демонстрация скина (датамайн):
Скин старой проститутки))
не проститутки а бизнес-леди с кучей баров по всей галактике)) если что))
Вообще то она проститутка, которая стала барменшей, в 3й части она прям уже поношенная, а не горячая милфа
Мне кажется, или "груди Пандоровские" стали меньше? Разраб точно в оригинал играл?
Я очень любил серию Borderlands. Но видимо на четвертой части любовь заканчивается.
так и скажи, что компьюхтер слабенький?)
Причем тут компьютер, если игра кал?
Здец.
Ну учитывая сколько наговорил их глава, чёт пока не вижу причин брать
мокси секси только в борде. остальное пародийная бурда
Начинает походить на Дорис из Шрека
лол, покупать игру ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ я не буду. Мы с кентом помню покупали борду 3 за рублей 300-400 на расспродаже и нам дали скины психа. Ох и давно это было