Лара Крофт из Tomb Raider: The Angel of Darkness пополнила ряды персонажей Fortnite вместе с внедорожником Jeep Wrangler

В Fortnite снова завезли Лару Крофт. На этот раз она выглядит как в игре Tomb Raider: The Angel of Darkness — чёрный топ, шорты с камуфляжным принтом и, конечно, фирменные кобуры. А тем, кому такой прикид кажется слишком открытым, предложили вариант поскромнее — с брюками и тактическим жилетом.

Скин доступен в магазине по 25 марта. Можно купить только Лару или сразу взять целый набор, где к ней прилагаются всякие тематические штуки — рюкзаки, эмоции и обёртки для оружия.

Кстати, Epic Games не остановились на одной только Ларе — они ещё договорились с Jeep и добавили в игру их Wrangler Rubicon.