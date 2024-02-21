Леди Гага оригинально объявила о сотрудничестве с Fortnite

Мировая поп-звезда Леди Гага объявила о сотрудничестве с Epic Games и Fortnite, чем вызвала восторг у поклонников. Особенно понравилась пользователям форма этого объявления: в 2019 году певица спросила в своем твиттере “What’s fortnight?”, опечатавшись в названии игры. Сегодня, 5 лет спустя, она ретвитнула этот пост с комментарием “*fortnite”.
Эта новость подчеркивает стратегию Epic Games по сотрудничеству с известными артистами после выхода Fortnite Festival, музыкальной ритм-игры, которая станет бесплатным дополнением к Fortnite.
Хотя подробности сотрудничества остаются под покровом тайны, поклонники могут ожидать включения в Fortnite Festival культовых композиций Леди Гаги и эксклюзивной косметики. На данный момент ни Epic Games, ни певица не раскрывают конкретные детали и дату релиза появления Гаги в Fortnite, но в скором времени ожидаются многообещающие обновления.
увидев количество нулей в чеке от Epic, Леди Гага в этот раз решила всё-таки погуглить
и? в чем претензия то? чё не так?
ну теперь в этой мультяшной игровой пустышке, будет хоть что-то интересное, благодаря Гаге)
ты поиграй для начала...
Гаги...Гоги, да какая разница.
Гоги
да оригинально
Леди Гага One Love