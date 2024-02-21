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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 823 оценки

Леди Гага оригинально объявила о сотрудничестве с Fortnite

Simple Jack
Новости

Мировая поп-звезда Леди Гага объявила о сотрудничестве с Epic Games и Fortnite, чем вызвала восторг у поклонников. Особенно понравилась пользователям форма этого объявления: в 2019 году певица спросила в своем твиттере “What’s fortnight?”, опечатавшись в названии игры. Сегодня, 5 лет спустя, она ретвитнула этот пост с комментарием “*fortnite”.

Эта новость подчеркивает стратегию Epic Games по сотрудничеству с известными артистами после выхода Fortnite Festival, музыкальной ритм-игры, которая станет бесплатным дополнением к Fortnite.

Хотя подробности сотрудничества остаются под покровом тайны, поклонники могут ожидать включения в Fortnite Festival культовых композиций Леди Гаги и эксклюзивной косметики. На данный момент ни Epic Games, ни певица не раскрывают конкретные детали и дату релиза появления Гаги в Fortnite, но в скором времени ожидаются многообещающие обновления.

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-15
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

увидев количество нулей в чеке от Epic, Леди Гага в этот раз решила всё-таки погуглить

4
Megido

и? в чем претензия то? чё не так?

2
Megido

ну теперь в этой мультяшной игровой пустышке, будет хоть что-то интересное, благодаря Гаге)

3
GRENMAN.11

ты поиграй для начала...

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

Гаги...Гоги, да какая разница.

1
Unicorling

Гоги

4
xxREMAGxxIxxGAMERxx Unicorling
1
Комментарий удален
Megido

да оригинально

2
Real Slim Shady

Леди Гага One Love

-4