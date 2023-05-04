Легендарный Дарт Вейдер станет частью коллаборации Fortnite и Star Wars ©

Не так давно стартовала ожидаемая многими коллаборация Fortnite и Star Wars в честь Всемирного дня “Звездных воин”, но, как оказалось, игрокам открылись далеко не все события. Компания Epic Games сообщила, что мероприятия, связанные с празднованием, будут вводиться постепенно, поэтому вскоре нам стоит ждать появления великого Дарта Вейдера.

Антагонист должен стать частью серии квестов под названием “В поисках силы”, где, вполне вероятно, игроки должны будут с ним сразиться. Судя по всему, Вейдер может посетить “Королевскую битву” Fortnite уже 23 мая вместе с новым набором заданий.

Напомним, что прямо сейчас в Fortnite проходит масштабная коллаборация, где пользователи могут приобрести облики ключевых героев вселенной “Звездных войн” вместе с их световыми мечами. Также, проходя ряд испытаний, по окончанию события, они могут получить бесплатный скин солдата-клона.