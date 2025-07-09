Лекс Лютор из Вселенной DC может появиться в следующем сезоне Fortnite

Игрокам следует подготовиться к появлению Лекса Лютора — культового антагониста из Вселенной DC, в 4 сезоне 6 главы, который, согласно официальным данным, стартует уже 7 августа.
Пока Дайго и Кора буквально сидят и ничего не делают, на остров может явиться настоящий злодей – Лекс Лютор – заклятый враг Супермена. Датамайнеры уже нашли упоминания этого злодея в файлах игры, но официальных подтверждений от разработчиков пока не было.
Также датамайнерам удалось найти записи о знаменитом боевом экзокостюме Лекса Лютора, который может появиться в игре в виде нового мифического предмета.
Будет ли Лекс Лютор вписан в сюжет нового сезона фортнайт или его появление ограничится лишь скином? Покажет время.
лютый Лютор ууу фсех зафартнайтит. интересно а ему ИИ как Вейдеру прикрутят? было бы прикольно
это единственная игра, где Питер Гриффин может отпи** микимауса с суперменом
и цыплёнка самое что главное тго))
Ну это уже канонично
зато фанфик))