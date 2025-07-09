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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 1 012 оценок

Лекс Лютор из Вселенной DC может появиться в следующем сезоне Fortnite

Solstice Solstice

Игрокам следует подготовиться к появлению Лекса Лютора — культового антагониста из Вселенной DC, в 4 сезоне 6 главы, который, согласно официальным данным, стартует уже 7 августа.

Пока Дайго и Кора буквально сидят и ничего не делают, на остров может явиться настоящий злодей – Лекс Лютор – заклятый враг Супермена. Датамайнеры уже нашли упоминания этого злодея в файлах игры, но официальных подтверждений от разработчиков пока не было.

Также датамайнерам удалось найти записи о знаменитом боевом экзокостюме Лекса Лютора, который может появиться в игре в виде нового мифического предмета.

Будет ли Лекс Лютор вписан в сюжет нового сезона фортнайт или его появление ограничится лишь скином? Покажет время.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
нитгитлистер

лютый Лютор ууу фсех зафартнайтит. интересно а ему ИИ как Вейдеру прикрутят? было бы прикольно

2
Neko-Aheron

это единственная игра, где Питер Гриффин может отпи** микимауса с суперменом

нитгитлистер

и цыплёнка самое что главное тго))

Neko-Aheron нитгитлистер

Ну это уже канонично

нитгитлистер Neko-Aheron

зато фанфик))