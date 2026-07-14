Летние DC-образы для Fortnite: дата выхода, цена и первый взгляд

Epic Games официально представила летнюю коллаборацию Hot Bat Summer для Fortnite. В рамках обновления v41.20 в игре появятся новые пляжные образы популярных героев DC — Бэтмена, Харли Квинн, Ядовитого Плюща и Женщины-кошки. Также игроков ждет новый мифический спутник Batman Sprite.

Компания уже показала официальный арт события, а также первые изображения всех новых скинов. Персонажи получили летние костюмы в пляжной тематике, сохранив при этом узнаваемый стиль.

В коллекцию Hot Bat Summer войдут:

Summer Batman;

Summer Harley Quinn;

Summer Poison Ivy;

Summer Catwoman.

Релиз летней коллаборации состоится 16 июля 2026 года одновременно с выходом обновления v41.20. После завершения технических работ все косметические предметы появятся в магазине Fortnite. По информации датамайнеров, продажи стартуют сразу после запуска серверов.

На данный момент подтверждены следующие предметы и предполагаемые цены:

Summer Batman — 1 500 V-Bucks ;

; Summer Harley Quinn — 1 500 V-Bucks ;

; Summer Poison Ivy — 1 500 V-Bucks ;

; Summer Catwoman — 1 500 V-Bucks ;

; Ace the Bat-Hound (спутник) — 1 200 V-Bucks ;

; Beach Buggy Batmobile (транспорт) — 2 500 V-Bucks.

Epic Games пока официально не раскрыла стоимость наборов, однако, исходя из прошлых коллабораций DC, комплект со всеми предметами может получить скидку около 40%. По предварительным оценкам, полный набор обойдется примерно в 5 800 V-Bucks, хотя итоговая цена может отличаться, если в него войдут дополнительные косметические предметы — эмоции, украшения на спину или кирки.

Полный состав набора и окончательные цены станут известны после появления коллекции в игровом магазине 16 июля.