Fortnite 25.07.2017
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Леви и Микаса Аккерман скоро появятся в Fortnite

Solstice
Новости

В игре появилась новость о приближающемся выходе очередных скинов из “Атаки титанов”. К Эрен Йегеру совсем скоро присоединится Леви и Микаса Аккерман.

На данный момент нам показали тизер, трейлер или нечто похожее с вышеперечисленными героями. Хоть ролик не самого лучшего качества и длится 10 секунд, героев можно различить и, наверное, узнать. Дата релиза этих скинов назначена на 11-12 апреля, что немного раньше появления испытаний на Эрен Йегера.

Самих титанов ждать не приходится, им пока что тут не хватит места. А что больше ждете именно вы? Может, скины героев аниме или появление нового предмета из трейлера? А вдруг вы из тех, кто ждет окончания сезона, чтобы поскорее забыть об “Атаке титанов”.

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