ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 962 оценки

"Ложь": глава Epic Games лаконично похоронил мечты фанатов о фильме по Fortnite

Lunersun Lunersun

После успеха «Майнкрафта» в кинотеатрах кто-то в соцсетях заявил, что теперь «разговоры о фильме по Fortnite» получат второе дыхание. Мол, студии, раньше отказывавшиеся от этой идеи, теперь передумают.

"Minecraft в кино" показал лучший старт на предпоказах среди всех экранизаций видеоигр

Да только вот незадача — глава Epic Games Тим Суини решил быстренько всё опровергнуть. На пост блогера DanielRPK, написавшего «Вы просто знаете, что Fortnite — следующий», он ответил всего одним словом: «Ложь».

После такого прямолинейного ответа блогер попытался выкрутиться и спросил, правда ли, что Sony «упустила возможность снять фильм по Fortnite несколько лет назад». Но тут Суини уже промолчал — видать, не посчитал нужным развивать тему.

-4
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Great-heartedElio

В фортнайте нет никакого лора, нет ни целостности, ни души, это просто как цветастое лоскутное одеяло, в котором полоски меняют каждые 3 месяца, какой нафиг фильм, этот блогер идиот.

0