"Ложь": глава Epic Games лаконично похоронил мечты фанатов о фильме по Fortnite

После успеха «Майнкрафта» в кинотеатрах кто-то в соцсетях заявил, что теперь «разговоры о фильме по Fortnite» получат второе дыхание. Мол, студии, раньше отказывавшиеся от этой идеи, теперь передумают.

Да только вот незадача — глава Epic Games Тим Суини решил быстренько всё опровергнуть. На пост блогера DanielRPK, написавшего «Вы просто знаете, что Fortnite — следующий», он ответил всего одним словом: «Ложь».

После такого прямолинейного ответа блогер попытался выкрутиться и спросил, правда ли, что Sony «упустила возможность снять фильм по Fortnite несколько лет назад». Но тут Суини уже промолчал — видать, не посчитал нужным развивать тему.