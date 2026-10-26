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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Адвенчура, Стратегия, Симулятор, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 103 оценки

Луффи и Пираты Соломенной Шляпы посетят Fortnite в новой коллаборации с One Piece

Gruz_ Gruz_

Компания Epic Games официально подтвердила коллаборацию королевской битвы Fortnite с культовой японской франшизой One Piece. В рамках предстоящего кроссовера в игру заглянут знаменитый пират Манки Д. Луффи и его команда «Пираты Соломенной Шляпы».

Анонсирующий тизер появился в соцсетях игры 24 октября, подтвердив сентябрьские слухи о совместном проекте. В коротком ролике продемонстрирован Going Merry — первый корабль Пиратов Соломенной Шляпы, выплывающий из тумана, после чего на экране появляются совмещенные логотипы обоих брендов. Публикация также сопровождалась тремя эмодзи в виде соломенных шляп.

Ранее в отдельном ролике команда Fortnite также представила событие Treasure Hunters («Охотники за сокровищами»). Демонстрация карты сокровищ и плашка с датой 1 ноября 2026 года обозначают сроки старта этого пиратского сезона, где и развернется новое приключение. При этом точный день релиза контента с Луффи и его командой из опубликованных промоматериалов пока остается неясным.

Характер и полный перечень внутриигрового контента, включая состав линейки персонажей и тематической косметики, разработчики пока не раскрывают.

Трейлеры 155
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Giggity

Вот теперь фортнайт да, плохая игра и чисто для школоты, столько аниме в игре стало... Ещё и следующий сезон будет посвящён чисто аниме, а я думал хуже сезона ЗВ не будет...

2
nikvik jm

Кого там уже только не было... Разве что лысого из Brazzers там ещё не было.