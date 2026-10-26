Луффи и Пираты Соломенной Шляпы посетят Fortnite в новой коллаборации с One Piece

Компания Epic Games официально подтвердила коллаборацию королевской битвы Fortnite с культовой японской франшизой One Piece. В рамках предстоящего кроссовера в игру заглянут знаменитый пират Манки Д. Луффи и его команда «Пираты Соломенной Шляпы».
Анонсирующий тизер появился в соцсетях игры 24 октября, подтвердив сентябрьские слухи о совместном проекте. В коротком ролике продемонстрирован Going Merry — первый корабль Пиратов Соломенной Шляпы, выплывающий из тумана, после чего на экране появляются совмещенные логотипы обоих брендов. Публикация также сопровождалась тремя эмодзи в виде соломенных шляп.
Ранее в отдельном ролике команда Fortnite также представила событие Treasure Hunters («Охотники за сокровищами»). Демонстрация карты сокровищ и плашка с датой 1 ноября 2026 года обозначают сроки старта этого пиратского сезона, где и развернется новое приключение. При этом точный день релиза контента с Луффи и его командой из опубликованных промоматериалов пока остается неясным.
Характер и полный перечень внутриигрового контента, включая состав линейки персонажей и тематической косметики, разработчики пока не раскрывают.
Вот теперь фортнайт да, плохая игра и чисто для школоты, столько аниме в игре стало... Ещё и следующий сезон будет посвящён чисто аниме, а я думал хуже сезона ЗВ не будет...
Кого там уже только не было... Разве что лысого из Brazzers там ещё не было.