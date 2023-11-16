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Fortnite 25.07.2017
6.3 749 оценок

Масштабное обновление Fortnite

Simple Jack
Новости

Компания Epic Games выпустила крупное обновление для Fortnite v27.10, ознаменовавшее начало сезона OG, сообщает Videogamer. Оно вносит значительные изменения, возвращая карты первой главы из 7-го и 8-го сезонов.

Как было объявлено ранее компанией Epic Games, они будут запущены 16 и 23 ноября и завершатся сезоном X вместе с впечатляющим ивентом. Последнее обновление закладывает основу для масштабных изменений в Fortnite, включая бонусные награды, трансформацию карт и следующие новые предметы:

  • Кремневый пистолет
  • Миниган
  • Четырехъядерная пусковая установка
  • Ловушка с ядовитыми дротиками

Кроме того, был добавлен совместный проект Fortnite x Invincible, который включает в себя три новых скина: Invincible, Omni-Man и Atom Eve .

Благодаря патчу, игроки могут рассчитывать на более динамичный игровой процесс, что подчеркивает стремление Epic Games постоянно развивать вселенную Fortnite и делать ее интересной для огромного числа игроков.

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