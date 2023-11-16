Масштабное обновление Fortnite

Компания Epic Games выпустила крупное обновление для Fortnite v27.10, ознаменовавшее начало сезона OG, сообщает Videogamer. Оно вносит значительные изменения, возвращая карты первой главы из 7-го и 8-го сезонов.
Как было объявлено ранее компанией Epic Games, они будут запущены 16 и 23 ноября и завершатся сезоном X вместе с впечатляющим ивентом. Последнее обновление закладывает основу для масштабных изменений в Fortnite, включая бонусные награды, трансформацию карт и следующие новые предметы:
- Кремневый пистолет
- Миниган
- Четырехъядерная пусковая установка
- Ловушка с ядовитыми дротиками
Кроме того, был добавлен совместный проект Fortnite x Invincible, который включает в себя три новых скина: Invincible, Omni-Man и Atom Eve .
Благодаря патчу, игроки могут рассчитывать на более динамичный игровой процесс, что подчеркивает стремление Epic Games постоянно развивать вселенную Fortnite и делать ее интересной для огромного числа игроков.