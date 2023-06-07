Мировая премьера новой главы третьего сезона Fortnite состоится на Summer Game Fest 2023 ©

Королевская битва Fortnite в скором времени получит очередное глобальное обновление со множеством изменений, что ознаменует собой старт четвертой главы третьего сезона. Ранее утечки уже намекали, что главы будет отличаться особой масштабностью и похоже, что разработчики готовят действительно нечто грандиозная. Вместо стандартных анонсов Epic Games собирается стать участником Summer Game Fest 2023 и объявить новую главу Fortnite в качестве мировой премьеры на шоу.

В честь появления Fortnite на Summer Game Fest 2023 разработчики опубликовали тизер с намеками на грядущие изменения в сезоне. Ролик демонстрирует привычную карту королевской битвы, которая внезапно начинает рушиться и открывает перед игроками новые территории. Видео от разработчиков намекает, что четвертая глава добавит в игру регион с джунглями, который также светился в сливах.

Fortnite станет лишь один из многих анонсов Summer Game Fest 2023. На двухчасовой презентации ожидается десятки трейлеров разных игр и несколько крупных анонсов. Начало Summer Game Fest 2023 запланировано на 8 июня в 22:00 по МСК.