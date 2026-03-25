"Мы не понимаем последствий": сокращения в Epic Games могут ударить по будущему развитию Fortnite

Масштабные увольнения в Epic Games продолжают вызывать вопросы внутри компании. После сокращения более тысячи сотрудников разработчики признались, что пока не могут оценить, как это скажется на развитии Fortnite в ближайший год и далее.

По словам продюсера Робби Уильямса, последствия могут затронуть не только текущий контент, но и планы на следующий год. При этом компанию покинули не только рядовые сотрудники, но и ключевые специалисты — от инженеров до креативных руководителей. Некоторые из них, включая ведущего инженера Эвана Кинни, отмечают, что увольнение стало полной неожиданностью.

Глава компании Тим Суини подчеркнул, что сокращения не связаны с качеством работы сотрудников. Напротив, по его словам, рынок получит «специалистов высочайшего уровня», которых можно смело нанимать.

После реструктуризации в Epic остаётся около четырёх тысяч человек. На фоне снижения активности в Fortnite и общей нестабильности рынка ситуация воспринимается как тревожный сигнал для всей индустрии. Многие считают, что если даже один из самых успешных проектов не защищает от таких мер, то кризис затрагивает весь игровой сектор.