"Мы не в восторге": фанаты Fortnite раскритиковали коллаборацию с Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в Fortnite? Нет, это не прикол на 1 апреля. Селебрити на самом деле появится в популярной королевской битве уже 13 декабря. Реакция преданных фанатов игры была вполне предсказуема: на Reddit и в основном аккаунте Fortnite в X поднялась волна критики.
Многие фанаты раскритиковали саму идею такой коллаборации, посчитав ее неуместной для игры, которая в первую очередь ориентирована на детей. У многих семейство Кардашьян ассоциируется в первую очередь с вульгарными скандалами, в том числе связанными с индустрией развлечений для взрослых.
Прописные буквы в заголовке предполагают, что мы должны быть в полном восторге.
Но мы не в восторге.
Хитбокс этого скина, вероятно, будет другим.
Могу себе представить, с каким энтузиазмом родители будут объяснять эту коллаборацию своим десятилетним детям.
Несмотря на то, что звезда реалити-шоу появится в игре в слегка отцензурированном варианте, на ней, как и следовало ожидать, на ней будет латексный наряд, а эмоция повторит ее мем с бутылкой шампанского (на ноге).
Совсем иная ситуация царит на страницах Кардашьян в соцсетях, где множество восторженных комментариев, подобных «МОЙ КОШЕЛЁК ГОТОВ».
Но куда же движется сама игра? Последние изменения, которые в ней произошли, говорят о том, что она все больше отдаляется от своих корней. Подтверждением этому служит, например, новая коллаборация с Квентином Тарантино. И хотя сама идея была очень оригинальной, становится очевидным, что производство становится полем для все более смелых экспериментов в области поп-культуры. Страшно даже подумать, чем еще удивят нас создатели Epic Games в рамках своего трансмедийного нарратива.
Но одно стоит признать — на этот раз Epic Games удалось вызвать настоящий медийный шквал.
А Питер Гриффин это не мульт для взрослых ? Рик и Морти ? Увидели сиськи и сразу у всех вокнутых провало на нытье .
ее просто никто не любит, фейковая личность с имплантами и бонусом сосальщица со стажем ( в нете фулы есть ) , вот снуб дог другое дело ровный мужик с косяком
Ну всё так. Я бы назвал это - Мы можем вставить какую угодно расчленёнку в игру, но вот ЭРОТИКА....ты понял о чём я
сиськи против укурыша , так себе у тебя вкусы
фанаты фортнайта это копрофаги.пусть жрут
Задорнов таки был прав. У нас даже примерно по масштабу нет настолько тупых цыган, которые так тиражируются в сми с позитивным рейтингом, и имеют место в культурном коде на три поколения.
Под стать задротам фортнайт
По статье подумал порностар, погуглил просто Киркоров американский. И чего тогда вопят?
Два примера или это всё что есть?
1. Чел говорит за всех...
2.Есть в два раза больше скины, и у них с хит боксом всё нормально
А что там объяснять родители будут? Как будто мало скинов которые им пришлось бы объяснять, взять тех же Бивиса и Баттхеда.
Короче как обычно , тряска из ничего 😂
кто это,зачем это,куда это
Странно, обычно фанаты фортнайта от всего в восторге
А чем она знаменита помимо порно-роликов? Вот это современные герои? Шлюха в латексе?
Умением поднимать самосвалы бабла, при этом ничего не умея
да кто такая эта ваша кардашьян