"Мы не в восторге": фанаты Fortnite раскритиковали коллаборацию с Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в Fortnite? Нет, это не прикол на 1 апреля. Селебрити на самом деле появится в популярной королевской битве уже 13 декабря. Реакция преданных фанатов игры была вполне предсказуема: на Reddit и в основном аккаунте Fortnite в X поднялась волна критики.

Многие фанаты раскритиковали саму идею такой коллаборации, посчитав ее неуместной для игры, которая в первую очередь ориентирована на детей. У многих семейство Кардашьян ассоциируется в первую очередь с вульгарными скандалами, в том числе связанными с индустрией развлечений для взрослых.

Прописные буквы в заголовке предполагают, что мы должны быть в полном восторге.



Но мы не в восторге.

Хитбокс этого скина, вероятно, будет другим.



Могу себе представить, с каким энтузиазмом родители будут объяснять эту коллаборацию своим десятилетним детям.

Несмотря на то, что звезда реалити-шоу появится в игре в слегка отцензурированном варианте, на ней, как и следовало ожидать, на ней будет латексный наряд, а эмоция повторит ее мем с бутылкой шампанского (на ноге).

Спойлер

Совсем иная ситуация царит на страницах Кардашьян в соцсетях, где множество восторженных комментариев, подобных «МОЙ КОШЕЛЁК ГОТОВ».

Но куда же движется сама игра? Последние изменения, которые в ней произошли, говорят о том, что она все больше отдаляется от своих корней. Подтверждением этому служит, например, новая коллаборация с Квентином Тарантино. И хотя сама идея была очень оригинальной, становится очевидным, что производство становится полем для все более смелых экспериментов в области поп-культуры. Страшно даже подумать, чем еще удивят нас создатели Epic Games в рамках своего трансмедийного нарратива.

Но одно стоит признать — на этот раз Epic Games удалось вызвать настоящий медийный шквал.