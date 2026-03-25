Набор скинов по мотивам Peak в Fortnite стоит почти в три раза дороже оригинальной инди-игры

В Fortnite появился новый косметический набор по мотивам инди-игры Peak, однако его стоимость вызвала волну критики среди игроков.

Один из ключевых предметов — скин «Скаут» — продаётся за 2000 V-Bucks, что эквивалентно примерно $22. Для сравнения, сама Peak в Steam стоит $7.99, а во время скидок её цена может опускаться ниже $5. В итоге косметический предмет в популярной королевской битве оказался почти в три раза дороже оригинальной игры.

Пользователи активно обсуждают ситуацию в соцсетях, указывая на несправедливость такого ценообразования. Некоторые считают, что подобная практика выглядит как неуважение к независимым разработчикам, чьи проекты становятся основой для дорогостоящих внутриигровых предметов.

Это не первый подобный случай: ранее похожие претензии возникали из-за косметики по мотивам Lethal Company, которая также стоила заметно дороже самой игры.

На фоне недавних сокращений в Epic Games и заявлений о финансовых трудностях, пользователи сомневаются, что цены на контент в Fortnite будут снижены в ближайшее время.