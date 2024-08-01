Намеки на коллаборацию с Годзиллой, Джеймсом Бондом, GTA, Call of Duty и другими в Fortnite

Многие из вас наверняка получали на почту странные опросы от Epic Games, где вас просили выбрать любимые фильмы, игры, сериалы или исполнителей. Так разработчики Fortnite пытаются узнать предпочтения большинства, чтобы и игрокам нравилось, и прибыль была. Ведь если выпускать что-то непопулярное, то оно не окупится.

В недавнем опросе было действительно много интересных, популярных и не очень, и порой даже неожиданных персонажей. За наш голос боролись как Годзилла, так и принцессы Disney, даже Алладина не оставили без внимания. Да, Алладин в фортнайте звучит смешно, но разве какая-нибудь Золушка с автоматом наперевес не абсурднее? Не будет же сотрудничество с Disney заканчиваться лишь на одних супергероях?

В следующем списке представлены не все потенциальные коллаборации, а только самые интересные и интригующие:

Уоллес и Громит

Эльфы из Властелина колец

Корпорация монстров

Сквончи (Рик и Морти)

Тамагочи (будем кормить малыша В-Баксами?)

Стьюи Гриффин

Капитан Прайс (Call of Duty)

Геральт из Ривии (Ведьмак)

Сефирот (Последняя фантазия)

Тревор (Grand Theft Auto)

Усовершенствованная силовая броня MKII (Fallout)

Кортана (Halo)

Золушка (Disney)

Винни-Пух

Спящая красавица (Disney)

Годзилла

Остров сокровищ Маппетов

Русалочка (Disney)

Гремлины

Часть представленных кандидатов принадлежит Disney, ведь не зря же те инвестировали в Epic Games 1.5 миллиарда долларов. Что-то же разработчики должны представить как игрокам, так и инвесторам. Возможно, в каком-нибудь крайне далеком будущем в фортнайте появится набор со всеми диснеевскими принцессами, и тогда метавселенная схлопнется.