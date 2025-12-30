Натуральная попа против имплантов: в Fortnite провели "научное сравнение" самых сексуальных скинов - Чунь Ли и Кардашьян

Виртуальные поля сражений Fortnite превратились в лабораторию по изучению цифровой эстетики. Сообщество игроков устроило жаркие дебаты, сравнивая два самых популярных и сексуальных скина в игре - уличного бойца Чунь Ли и светской иконы Ким Кардашьян.

Всё началось с поста пользователя X под ником 0BJECTIFIER. Его коллаж с подписью "провожу важное научное исследование" за сутки собрал 1,5 миллиона просмотров. На "доказательствах" - виды спереди и сбоку двух персонажей, со сравнительными линиями, как в учебнике по анатомии.

"Исследование" вынесло вердикт:

Вид спереди: Победа Чунь Ли. Ее бедра шире (~на 10-15%), массивные мускулистые ноги, V-форма от талии к бедрам. "Натуральный" атлетизм - бедра соответствуют ягодицам. У Ким узкие бедра, тоньше ноги и резкий контраст талия-бедра. Попа доминирует без мышечной поддержки, словно с имплантами.

Вид сбоку: Победа Ким Кардашьян. Ее ягодицы выступают почти на 20% дальше. Идеально округлый, стройный силуэт, будто созданный для обтягивающего латекса.

В итоге 0BJECTIFIER вынес свой вердикт: "После часов исследований - ничья." Хотя в комментариях больше склоняются к Чунь Ли: "Чунь Ли - спорт, Ким - пластика". При этом, по холодным данным статистики, побеждает Ким Кардашьян. Ее скин стал самым популярным в текущей главе - 5,1% использования и более 37 миллионов матчей, обогнав всех конкурентов, включая легендарную Чунь Ли.