Назад в девяностые: Могучие Рейнджеры ворвались в Fortnite с эпичным трейлером в духе шоу

Fortnite снова удивляет коллаборацией — теперь на сцену выходят Могучие Рейнджеры. Шестой сезон четвёртой главы Battle Royale получил эффектный трейлер в стиле старого-доброго сериала из 90-х. Это не просто реклама новых скинов — это мини-эпизод Power Rangers, снятый с душой и вниманием к деталям.

Видео начинается с атаки насекомоподобных монстров, разрушающих знакомые локации и отправляющих в нокаут известных персонажей Fortnite. И тут — рок-музыка, формат экрана сменяется на 4:3, появляются Красный, Синий и Жёлтый рейнджеры и начинается шоу: прыжки, лазеры, боевые приёмы и классические спецэффекты. Всё это перемешано с CGI и live-action сценами, будто бы вы включили старую кассету с Power Rangers.

А в финале — мощный Dino Megazord, пилотируемый рейнджерами. Он готов разнести врагов на куски, и выглядит он так же круто, как и в детстве.

Новые образы станут доступны 7 августа в магазине Fortnite: Красный, Чёрный, Розовый, Жёлтый и Синий рейнджеры, а также тематические аксессуары. С 16 сентября владельцы боевого пропуска смогут разблокировать костюм самого Dino Megazord — нужно будет выполнить особые миссии.

Кроме того, в Fortnite добавили соревновательный режим 6v6 Blitz Royale — теперь можно почувствовать себя настоящей рейнджер-командой.