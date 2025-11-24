Назад в Fortnite: культовый DeLorean ворвётся в Chapter 7

В Fortnite Chapter 7 грядёт громкая коллаборация, которая наверняка вызовет волну ностальгии у фанатов кино. В игру прибывает легендарный DeLorean из «Назад в будущее» — один из самых узнаваемых автомобилей в истории поп-культуры. И, судя по всему, игроки смогут не просто посмотреть на него, а промчаться на культовой машине уже в день старта сезона.

Новый Chapter 7 и без того вызывает повышенный интерес: после успешного сезона с «Симпсонами» Epic Games явно продолжает курс на ностальгические хиты. Старт главы откроет коллаборация с «Убить Билла», где в игру добавят Невесту и Юки. Но на этом отсылки к культовому кино не заканчиваются.

Компания DeLorean Labs опубликовала первый взгляд на внутриигровой DeLorean — судя по утечке инсайдера BatPlay47, модель практически полностью повторяет автомобиль из фильмов. В Fortnite он появится 29 ноября 2025 года — одновременно с запуском Chapter 7.

В оригинальной трилогии DeLorean стал не просто транспортом, а ключевым элементом сюжета. Усиленный изобретателем Доком Брауном автомобиль позволял Марти Макфлаю путешествовать во времени, унося героев то в будущее, то на Дикий Запад. Благодаря этому машина стала настоящим символом фантастики 80-х и остаётся легендой до сих пор.

Теперь остаётся главный вопрос: если DeLorean уже на подходе, появятся ли в Fortnite сами Марти и Док? Узнаем совсем скоро — Chapter 7 обещает стать одним из самых ярких сезонов за всю историю игры.