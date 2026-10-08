"Не злите законников": игрок в Fortnite угрожал ФБР в голосовом чате и был арестован спустя три дня

На днях случилась дольно неожиданная и неприятная история для одного из фанатов королевской битвы Fortnite. В США агенты ФБР задержали 29-летнего жителя штата Алабама Эдварда Ли Фрита. Как оказалось, поводом его ареста стали прямые угрозы расправой в адрес сотрудников правоохранительных органов, которые геймер озвучил прямо в голосовом чате Fortnite.

Согласно судебным документам, пользователь под ником WagesOfNinja неоднократно транслировал в матчах свои намерения совершить реальные насильственные преступления. Мужчина утверждал, что ежедневно думает об убийствах, мечтает выплеснуть свою ярость в реальном мире, а в случае визита полиции угрожал открыть огонь по ним.

Отдельно игрок высказался и в адрес самих ФБР:

Посмотрим, заявится ли ФБР ко мне домой. Если придут, я и их перестреляю...

— заявил пользователь в голосовом канале.

Насколько реальны были эти угрозы сказать сложно. Тем не менее, реакция Epic Games последовала незамедлительно. Разработчики забанили пользователя и пактически сразу передали все его данные в ФБР, приложив лог IP-адресов с более чем 1700 входами из Алабамы, а также сами аудиозаписи угроз. Зафиксировать инцидент помогла встроенная функция «Голосового репорта»: система постоянно хранит зашифрованный буфер последних пяти минут разговора на устройстве игрока и отправляет аудио модераторам при подаче жалобы другими участниками сессии.

Следователи верифицировали аудиодорожку, после чего суд выдал ордер на арест. Всего через трое суток после обращения разработчиков — Фрит был взят под стражу федеральными агентами. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, но сам задержанный свою вину не признаёт. Его судьбу решит суд, который состоится только в конце этого года.

К счастью, фанатское сообщество Fortnite генерирует не только криминальные сводки, но и по-настоящему душевные моменты:

Что же до самого инцидента, то он показывает что разработчики теперь стали активнее обращаться в правоохранительные органы без специальных запросов.