Новая утечка Fortnite намекает на кроссовер с The Elder Scrolls ©

В популярной королевской битве Fortnite от Epic Games не прекращается поток грандиозных кроссоверов. Вслед на Йеннифер и Цири из "Ведьмака" разработчики готовятся добавить в игру героев из всеми любимой серией ролевых игр Bethesda — The Elder Scrolls. Датамайнерам уже удалось обнаружить в Fortnite новые скины и предметы, посвященные будущей коллаборации.

Находками в файлах игры поделился инсайдер под ником iFireMonkey, который ранее предсказал появление Цири. По его данным, разработчики из Epic Games готовят для Fortnite особый ивент связанный с серией The Elder Scrolls. Также в королевской битве появится скин персонажа Берсерка, облики для оружия и кирки, которые были взяты из The Elder Scrolls Online.

В конце 2022 года у Epic было первое крупное партнерство с Bethesda, когда разработчики добавили в игру главного героя из серии шутеров Doom. Неудивительно, что авторы Fortnite решили продолжить сотрудничество с Bethesda и готовят коллаборацию со следующей знаменитой игрой студии. Наличие файлов в игре намекает, что это может состоится уже очень скоро.