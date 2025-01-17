Новое событие в Fortnite позволит игрокам примерить роль Годзиллы - но только самому быстрому

Сегодня в Fortnite добавят Годзиллу, причём не просто как скин, а как полноценного игрового персонажа. Прямо во время матчей на карте будет появляться портал — кто первым до него доберётся, тот и превратится в огромного монстра. Став Годзиллой, игрок получает несколько особых способностей. С помощью рыка можно обнаруживать ближайших противников, а тепловой луч и мощный топот помогают уничтожать постройки и наносить урон другим участникам матча.

Ну а всем остальным игрокам придётся сражаться с титаном. Для этого нужно атаковать его уязвимые места — так можно получить фрагменты монстра, каждый из которых восстанавливает 40 единиц здоровья и даёт 3 заряда рывка. А тот, кто нанесёт Годзилле больше всего урона, получит особый медальон с перезаряжаемым рывком и экзотический залповый квадромёт.

А ещё в игре появятся новые задания для владельцев боевого пропуска «ОХОТНИКИ». За них дают разные предметы:

кирку «Кристальный клык»

дельтаплан «Мотра»

украшение «Хребет Годзиллы»

эмоцию «Нападение Годзиллы»

В магазине тоже кое-что появится — комплект «Мехагодзилла и Конг». В него входит:

кирка «Протонный бур»

кирка «Топор Кинг-Конга»

украшение «Протонные экзотурбины»

украшение «Бронепластина B.E.A.S.T.»

обёртка «Сила Конга»

обёртка «Кибернетический крик»

эмоция «Перчатка B.E.A.S.T.»

И наконец в игре появится Nissan Skyline GT-R (R32). Для автомобиля подготовили несколько вариантов оформления с изображениями Годзиллы, Конга и Мехагодзиллы, а также специальные колёсные диски — Godzilla, Monarch Tech и классические Nissan Skyline GT-R.

Времени на всё про всё — до 21 февраля. Именно тогда, в 10 утра по Москве, закончится текущий сезон. За это время можно успеть открыть все новинки, включая особый стиль «Наэлектризованный Годзилла».