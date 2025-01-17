Новое событие в Fortnite позволит игрокам примерить роль Годзиллы - но только самому быстрому

Сегодня в Fortnite добавят Годзиллу, причём не просто как скин, а как полноценного игрового персонажа. Прямо во время матчей на карте будет появляться портал — кто первым до него доберётся, тот и превратится в огромного монстра. Став Годзиллой, игрок получает несколько особых способностей. С помощью рыка можно обнаруживать ближайших противников, а тепловой луч и мощный топот помогают уничтожать постройки и наносить урон другим участникам матча.
Ну а всем остальным игрокам придётся сражаться с титаном. Для этого нужно атаковать его уязвимые места — так можно получить фрагменты монстра, каждый из которых восстанавливает 40 единиц здоровья и даёт 3 заряда рывка. А тот, кто нанесёт Годзилле больше всего урона, получит особый медальон с перезаряжаемым рывком и экзотический залповый квадромёт.
А ещё в игре появятся новые задания для владельцев боевого пропуска «ОХОТНИКИ». За них дают разные предметы:
- кирку «Кристальный клык»
- дельтаплан «Мотра»
- украшение «Хребет Годзиллы»
- эмоцию «Нападение Годзиллы»
В магазине тоже кое-что появится — комплект «Мехагодзилла и Конг». В него входит:
- кирка «Протонный бур»
- кирка «Топор Кинг-Конга»
- украшение «Протонные экзотурбины»
- украшение «Бронепластина B.E.A.S.T.»
- обёртка «Сила Конга»
- обёртка «Кибернетический крик»
- эмоция «Перчатка B.E.A.S.T.»
И наконец в игре появится Nissan Skyline GT-R (R32). Для автомобиля подготовили несколько вариантов оформления с изображениями Годзиллы, Конга и Мехагодзиллы, а также специальные колёсные диски — Godzilla, Monarch Tech и классические Nissan Skyline GT-R.
Времени на всё про всё — до 21 февраля. Именно тогда, в 10 утра по Москве, закончится текущий сезон. За это время можно успеть открыть все новинки, включая особый стиль «Наэлектризованный Годзилла».