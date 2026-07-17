Новые скины Харли Квинн и Ядовитого Плюща в Fortnite получили возрастное ограничение

Epic Games добавила в Fortnite новые скины High Tide Harley и Chlorophyll Ivy, однако они сразу вызвали бурные обсуждения в сообществе. Причиной стал их откровенный дизайн: впервые за долгое время некоторые косметические предметы в игре получили возрастное ограничение.

Новые версии Харли Квинн и Ядовитого Плюща оказались настолько откровенными, что использовать их можно только в режимах с рейтингом 13+. Например, они недоступны в LEGO Fortnite и других детских режимах, где действуют более строгие требования к контенту.

Каждый из скинов продаётся в игровом магазине за 1 500 V-Bucks. При этом Epic Games предупредила, что приобрести их можно только до 30 июля, после чего они покинут ротацию магазина.

В социальных сетях новинки быстро стали предметом обсуждений. Некоторые пользователи сравнили внешний вид персонажей с дизайном героини EVE из Stellar Blade, а другие отметили, что Fortnite всё чаще выпускает более смелые косметические предметы. На этом фоне в сети даже появились шутки о том, что игра постепенно движется в сторону более взрослой эстетики.

Для продвижения новых обликов Epic Games также выпустила короткий тизер под названием Hot Bat Summer.

Выход новых образов совпал с трендом и в других популярных играх. Несколькими днями ранее разработчики Marvel Rivals представили серию летних костюмов в пляжной тематике, которые также вызвали активное обсуждение среди игроков.