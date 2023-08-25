Новые улучшения реальности, оружие из хранилища и боевой пропуск четвёртого сезона четвёртой главы Fortnite

ОСВАИВАЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В четвёртом сезоне четвёртой главы появились новые улучшения реальности, с которыми ваше ограбление пройдёт как по маслу!

ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ

Открыв любой контейнер, вы найдёте один из предметов, встречающихся в ценных сумках.

СЕКРЕТ СНАЙПЕРА

Вы поглощаете здоровье врагов, когда попадаете в них из снайперской винтовки.

БОЕВЫЕ ТРОФЕИ

Даёт боеприпасы и увеличивает количество боеприпасов, которые выпадают из врагов.

ОХОТНИЧЬЯ УДАЧА

Ваш первый выстрел из дробовика наносит увеличенный урон.

МОДИФИКАЦИЯ ПИСТОЛЕТА

У ваших пистолетов снижена скорострельность, зато увеличен наносимый урон.

Вы быстрее плаваете в воде и моментально собираете добычу в рыбных местах, проплывая через них.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРЫЕ ТРЮКИ

Эти хорошо знакомые улучшения реальности пригодятся вам во время ограбления.

Ловкие пальцы

Первое штурмовое

Полная прокачка

Твёрдая рука

Последний аккорд пистолета-пулемёта

Ключник

Паркур!

Неискушённый вампир

Бодрый темп

Получение патронов среднего калибра

Лечебная грязь

Прицельный удар

ПРИХВАТИТЕ ЗАПАСНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Во время ограбления полезным может оказаться всё что угодно, в том числе оружие из предыдущего сезона и вернувшееся из хранилища.

ОРУЖИЕ ИЗ ХРАНИЛИЩА

Пистолет с глушителем подвергся переработке и стал полностью автоматическим!

ОРУЖИЕ ИЗ ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

Дробовик «Острый клык»



Дробовик «Эксперт»



Автомат с глушителем «Опустошитель»



Винтовка с тепловизором



Боевой пистолет-пулемёт



Трофейный дробовик «Крушитель» (экзотическое оружие)



Трофейный дробовик «Катализатор» (экзотическое оружие)



Трофейный ПП «Стреляй и убегай» (экзотическое оружие)



«Ищейка» (экзотическое оружие)



Ударная граната (не совсем оружие, но всё равно полезная штука)

ДОБЫВАЙТЕ ЦЕННЫЕ РАЗВЕДДАННЫЕ

Охранники стерегут не только базы, но и вышки, сканирующие Бурю. Если вам удастся одолеть начальника охраны метеовышки, из него выпадет ключ-карта для загрузки данных о Буре. Загрузите их после того, как вышка просканирует местность, чтобы вы и ваши соратники узнали, где окажутся следующие круги Бури!

СРАЖАЙТЕСЬ ЗА ВЫЖИВАНИЕ И СЛАВУ

Сражайтесь, чтобы получать медали выжившего! Чтобы получить следующую категорию медали, выполните задание выжившего в «Королевской битве» или «Нулевой высоте», по условиям которого вы должны пережить заданное количество соперников, заодно совершив определённое количество устранений. Чем выше степень редкости вашей награды, тем сложнее задания. Самые ловкие выжившие смогут получить медаль 1-го мифического разряда!

Медали делятся на семь категорий редкости, и у каждой из них по десять разрядов. Вот они:

обычная

необычная

редкая

эпическая

легендарная

экзотическая

мифическая

Заработав медаль 1-го обычного разряда, вы также получите украшение на спину «Призовая лама». Получая 1-й разряд в остальных степенях редкости, вы будете открывать новые стили для «Призовой ламы»!

ЗНАКОМЬТЕСЬ С СООБЩНИКАМИ

Банду грабителей возглавляет ловкий аферист Нолан Шанс. Вы сможете получить экипировки Нолана Шанса, его сообщников и даже Кадо Торна по боевому пропуску четвёртого сезона четвёртой главы, причём экипировка Нолана появится у вас сразу после покупки пропуска. Кто ещё идёт на дело? Пеппер Вжух, которая мастерски умеет уходить от погони, гора мышц Карастероид, хакерша Мэй и находчивая грабительница в маске Антония.



Попали в сложную ситуацию? Тогда смело обращайтесь к новому участнику «Звёздной серии» — Khaby Lame! Уж он-то знает, как всё упростить. Звезда TikTok стал героем боевого пропуска, чтобы помочь команде одолеть Торна.

Обзор всех экипировок боевого пропуска четвёртого сезона четвёртой главы:

Но это не все экипировки, доступные по боевому пропуску. Позже в этом сезоне в Fortnite заглянет Асока Тано.

АСОКА ТАНО

РЕЙТИНГОВАЯ ЛИГА ЧЕТВЁРТОГО СЕЗОНА ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

С началом четвёртого сезона четвёртой главы в рейтинговой лиге тоже стартовал новый сезон! Как мы предупреждали ранее, рейтинги всех игроков в четвёртом сезоне четвёртой главы были обнулены, чтобы каждый мог начать с чистого листа.



Как и в нулевом сезоне, вам достаточно принять участие в одном рейтинговом матче «Королевской битвы» или «Нулевой высоты» четвёртого сезона четвёртой главы, чтобы узнать свой рейтинг. Результаты первого матча не определяют ваше начальное положение в рейтинге. Вам просто покажут рейтинг, а в дальнейшем он будет меняться в зависимости от результатов матча.

Обратите внимание, что в соревновательных режимах не будут представлены следующие элементы: