Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 064 оценки

Новый глава Disney намерен проводить премьеры фильмов внутри Fortnite

Extor Menoger Extor Menoger

Джош Д’Амаро, недавно занявший пост генерального директора The Walt Disney Company, поделился амбициозными планами касательно сотрудничества с Epic Games. В ходе закрытой встречи с представителями профильных медиа руководитель заявил, что инвестиции компании в размере полутора миллиардов долларов позволят создать уникальное цифровое пространство, которое выйдет далеко за рамки привычных появлений персонажей в королевской битве.

По словам Д’Амаро, интеграция с Fortnite станет примером того, как Disney может выступать единым фронтом во всех сферах развлечений. Он отметил, что в будущем игра может стать площадкой не только для геймплейных ивентов, но и для полноценных премьер новых кинофильмов. Более того, топ-менеджер допустил возможность использования виртуальной платформы для решения вполне бытовых задач, например, бронирования кают для круизного отдыха или интерактивного участия в крупных спортивных мероприятиях вроде Супербоула.

Отвечая на вопросы о своем назначении, Д’Амаро опроверг мнение, что он получил должность только из-за успехов в управлении парками развлечений. Он подчеркнул, что его многолетний опыт позволяет глубоко понимать бренд и его значение для фанатов. По мнению нового главы, Disney не должна восприниматься разрозненно как набор парков, фильмов или стриминговых сервисов. Его стратегия заключается в агрессивном и масштабном объединении всех активов компании, где видеоигры займут одну из центральных позиций наряду с традиционными медиа.

18
3
Комментарии:  3
TerryTrix

Давайте уж тогда забабахайте сразу там виртуальный Диснейленд!

D4GoldenHour

Он и так есть)) И чего там только нет. На любой вкус найдётся.

Sadness_501st

Вот оно, современное поколение. Жду отсылки на Fortnite в очередном ну очень клевом новом Star Wars 😐 Охох. Disney в целом за последние годы выпустили лишь единицы чего то хорошего 🙄 ... и я еще не смотрел Зверополис 2, но что то у меня плохое предчувствие 😩