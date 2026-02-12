Новый глава Disney намерен проводить премьеры фильмов внутри Fortnite

Джош Д’Амаро, недавно занявший пост генерального директора The Walt Disney Company, поделился амбициозными планами касательно сотрудничества с Epic Games. В ходе закрытой встречи с представителями профильных медиа руководитель заявил, что инвестиции компании в размере полутора миллиардов долларов позволят создать уникальное цифровое пространство, которое выйдет далеко за рамки привычных появлений персонажей в королевской битве.

По словам Д’Амаро, интеграция с Fortnite станет примером того, как Disney может выступать единым фронтом во всех сферах развлечений. Он отметил, что в будущем игра может стать площадкой не только для геймплейных ивентов, но и для полноценных премьер новых кинофильмов. Более того, топ-менеджер допустил возможность использования виртуальной платформы для решения вполне бытовых задач, например, бронирования кают для круизного отдыха или интерактивного участия в крупных спортивных мероприятиях вроде Супербоула.

Отвечая на вопросы о своем назначении, Д’Амаро опроверг мнение, что он получил должность только из-за успехов в управлении парками развлечений. Он подчеркнул, что его многолетний опыт позволяет глубоко понимать бренд и его значение для фанатов. По мнению нового главы, Disney не должна восприниматься разрозненно как набор парков, фильмов или стриминговых сервисов. Его стратегия заключается в агрессивном и масштабном объединении всех активов компании, где видеоигры займут одну из центральных позиций наряду с традиционными медиа.