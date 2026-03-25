Один из авторов визуального стиля Fortnite покинул Epic Games после сокращений

В Epic Games продолжаются масштабные сокращения, затронувшие более тысячи сотрудников. Среди уволенных оказался и Виталий Наймушин — художественный руководитель по персонажам, сыгравший ключевую роль в формировании визуального стиля Fortnite.

Наймушин проработал в компании более 11 лет. За это время он участвовал в создании многих персонажей игры, включая одного из самых узнаваемых героев королевской битвы — Джонси. Кроме того, он работал над такими персонажами, как Рамирес и Пенни, а также помог сформировать общий 3D-стиль персонажей Fortnite.

Сам разработчик сообщил о своём увольнении в социальных сетях. Он отметил, что годы работы в Epic Games стали для него важным и насыщенным этапом карьеры. По словам Наймушина, участие в развитии Fortnite — от периода до релиза и до нынешнего успеха — стало для него уникальным опытом.

Коллеги по индустрии и сотрудники Epic Games уже выразили поддержку художнику. Многие из них отметили, что именно благодаря его работе игра получила узнаваемый визуальный стиль. Некоторые разработчики также подчеркнули, что Наймушин сыграл важную роль в команде и помог сформировать основу для дизайна персонажей Fortnite.

Несмотря на увольнение, сам разработчик пожелал удачи коллегам, которые продолжают работать в компании, а также выразил надежду, что все сотрудники, затронутые сокращениями, смогут быстро найти новые возможности в индустрии.