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Fortnite 25.07.2017
6.3 716 оценок

Официальный видеоролик присоединения Khaby Lame к боевому пропуску Fortnite, чтобы сделать ограбление проще!

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Adbraxas
Новости

Разработчики Fortnite:

Стало слишком сложно? Тогда смело обращайтесь к новому гостю острова «Королевской битвы» — Khaby Lame! Уж он-то знает, как всё упростить. Звезда социальных сетей и новый участник боевого пропуска поможет победить Кадо Торна.
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