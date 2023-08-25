Официальный видеоролик присоединения Khaby Lame к боевому пропуску Fortnite, чтобы сделать ограбление проще!

Разработчики Fortnite:
Стало слишком сложно? Тогда смело обращайтесь к новому гостю острова «Королевской битвы» — Khaby Lame! Уж он-то знает, как всё упростить. Звезда социальных сетей и новый участник боевого пропуска поможет победить Кадо Торна.
Условно-бесплатная игра в жанре королевской битвы с множеством игровых режимов на любой вкус. Участникам предлагается отправиться на одну из огромных карт с целью пережить королевскую битву, расправиться со всеми противниками или же просто оказаться последним выжившим.
Стоит также отметить, что в игре присутствуют возможность разрушать различные объекты и здания при помощи специальной кирки, а также осуществлять сбор ресурсов, в частности строительных материалов, из которых в дальнейшем могут быть построены разнообразные конструкции.
Возведённые конструкции можно использовать в качестве укрытий. Кроме того, они дают вам возможность беспрепятственно проникать в сложнодоступные места, в которых могут располагаться тайники.
Разработчики Fortnite:
Стало слишком сложно? Тогда смело обращайтесь к новому гостю острова «Королевской битвы» — Khaby Lame! Уж он-то знает, как всё упростить. Звезда социальных сетей и новый участник боевого пропуска поможет победить Кадо Торна.
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