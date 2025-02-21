Ограбления, Криминоград и особняк злодея: что принёс игрокам Fortnite криминальный сезон "Вне закона"

Сегодня в Fortnite запустили второй сезон шестой главы под названием «Вне закона». Как видно из названия, разработчики решили сыграть на теме ограблений — теперь игроки смогут почувствовать себя настоящими грабителями. Все подробности уже появились на официальном сайте игры.

На карте появилось несколько новых мест. Так что можно наведаться в город Криминоград, заглянуть в комплекс «Рай разбойников» или даже забраться в особняк главного злодея Флетчера Кейна, который назвали Лунным логовом.

Ну а главная новинка сезона, конечно, механика ограблений. Игроки могут вломиться в один из банков главного антагониста или отправиться искать сокровища в Шикарные шахты. Причём драки за ценности происходят как на поверхности, так и глубоко под землёй. За добычу дают новую валюту — «огуркоины», которую принимают на чёрных рынках и позволяют купить пять новых даров.

Также по всей карте теперь ездят колонны бронированного транспорта с особыми наградами внутри. Добраться до них непросто, но оно того стоит. А ещё разработчики добавили новые виды оружия, гаджеты и боеприпасы для любителей разнообразия.

А вот в новом боевом пропуске появились интересные скины и аксессуары. Среди них выделяется облик Саб-Зиро из Mortal Kombat 3. Также можно заполучить скин О. Гурчика в бандитской маске и, разумеется, самого Флетчера Кейна — главного плохиша сезона.