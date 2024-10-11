Опубликован трейлер предстоящего события Fortnitemares 2024

Epic Games готовится запустить Fortnitemares 2024, новое событие Хэллоуина в Fortnite. Последний трейлер игрового процесса дал представление о многочисленных коллаборациях, представленных в этом событии, оставив фанатов в большом волнении от того, что выйдет в ближайшее время.

Прежде всего, Fortnitemares 2024 начнется завтра утром после обслуживания сервера. Событие выйдет в эфир вместе с версией 31.40 и представит играбельных персонажей из фильмов ужасов, таких как Кожаное лицо из Техасской резни бензопилой и Билли из Пилы. Кроме того, также будут замечены Эдвард Руки-ножницы (из шедеврального фильма Тима Бертона 1990 года) и пара персонажей Marvel (Веном и Мефисто). Говоря о дополнениях к игровому процессу, которые появятся в Fortnitemares, игроки могут рассчитывать на взрывное оружие — тыквенную пусковую установку и транспортное средство Билли — трехколесный велосипед.

Спустя семь лет после своего дебюта Fortnite Battle Royale продолжает оставаться популярной, в дополнение к побочным играм, таким как LEGO Fortnite. Конечно, также помогает то, что Epic Games Store успешно запустился на мобильных устройствах, и Fortnite снова доступен в Европе для игроков iOS.

Во время недавнего Unreal Fest основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини заявил :

Я рад сообщить вам, что Epic финансово стабилен, а Fortnite и Epic Game Store побили новые рекорды по параллелизму и успеху. Fortnite достигла 110 миллионов активных пользователей в месяц в прошлые праздники, что стало рекордным максимумом. И все это происходит в контексте игрового бизнеса, который быстро меняется таким образом, который мы видели всего несколько раз за всю нашу жизнь как разработчики игр. Это смена поколений. Одно из проявлений, которое мы наблюдаем прямо сейчас, заключается в том, что многие игры выпускаются с высокими бюджетами, и они не продаются так хорошо, как ожидалось, в то время как другие игры становятся невероятно сильными.

Когда вы смотрите на то, что происходит в мире Fortnite, это ново и захватывающе, и это то, чего никогда не было в таком масштабе в истории развлечений, с оригинальной историей, которая развивается с оригинальным контентом, а также со всеми участвующими мировыми брендами. Музыканты, достучавшиеся до пользователей, Disney и Star Wars, и другие, все объединяются, чтобы создать развлекательный опыт мирового класса, который постоянно развивается и живет, и это действительно то, в чем мы думаем, что будущее игр.

Fortnite станет ключевым компонентом даже в будущей постоянной вселенной Disney, в которую Disney инвестировала 1,5 миллиарда долларов. Исполнительный вице-президент Epic Games Сакс Перссон заявил несколько дней назад, что у игроков будет возможность плавно переходить из Fortnite в «метавселенную» Disney и наоборот.