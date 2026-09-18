Пак-Ман в Fortnite: механические призраки, спрайт-помощник и тематические предметы с 19 сентября

Fortnite продолжает объединять игровые иконы со всего мира. В новом сезоне к Бэгз Банни, Баззу Лайтйеру, Губке Бобу и другим героям присоединился один из самых узнаваемых персонажей в истории видеоигр — Пак-Ман.

Согласно пресс-релизу Bandai Namco от 17 сентября, в 4-м сезоне 7-й главы Fortnite уже доступны:

Мини-боссы — механические призраки из Pac-Man, с которыми можно сражаться на карте.

из Pac-Man, с которыми можно сражаться на карте. Компаньон-спрайт Блинки — анимированный помощник, который бегает рядом с персонажем.

— анимированный помощник, который бегает рядом с персонажем. Пак-Ман Сайдкик — неуязвимый напарник с уникальной эмоцией, аутентичными аркадными мелодиями и звуковыми эффектами.

С 19 по 25 сентября в магазине предметов Fortnite появится временный набор косметики в стиле аркадных игр. В него войдут:

Украшение на спину PAC-MAN , цвет которого меняется с вишнёвого на оранжевый и Galaxian в зависимости от количества убийств.

, цвет которого меняется с вишнёвого на оранжевый и Galaxian в зависимости от количества убийств. Кирка PAC-MAN Gloves .

. Новая обувь Kicks .

. Другие тематические предметы.

Мини-боссы и спрайты будут доступны в игре до 31 октября. Косметические предметы — только с 19 по 25 сентября, так что желающим стоит поторопиться.

Fortnite Override продолжает расширять кроссовер-вселенную, и появление Пак-Мана — ещё одно подтверждение тому, что игра остаётся главной площадкой для встречи самых разных игровых миров.