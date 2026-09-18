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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 096 оценок

Пак-Ман в Fortnite: механические призраки, спрайт-помощник и тематические предметы с 19 сентября

KoRnEr KoRnEr

Fortnite продолжает объединять игровые иконы со всего мира. В новом сезоне к Бэгз Банни, Баззу Лайтйеру, Губке Бобу и другим героям присоединился один из самых узнаваемых персонажей в истории видеоигр — Пак-Ман.

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Согласно пресс-релизу Bandai Namco от 17 сентября, в 4-м сезоне 7-й главы Fortnite уже доступны:

  • Мини-боссы — механические призраки из Pac-Man, с которыми можно сражаться на карте.
  • Компаньон-спрайт Блинки — анимированный помощник, который бегает рядом с персонажем.
  • Пак-Ман Сайдкик — неуязвимый напарник с уникальной эмоцией, аутентичными аркадными мелодиями и звуковыми эффектами.

С 19 по 25 сентября в магазине предметов Fortnite появится временный набор косметики в стиле аркадных игр. В него войдут:

  • Украшение на спину PAC-MAN, цвет которого меняется с вишнёвого на оранжевый и Galaxian в зависимости от количества убийств.
  • Кирка PAC-MAN Gloves.
  • Новая обувь Kicks.
  • Другие тематические предметы.
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Мини-боссы и спрайты будут доступны в игре до 31 октября. Косметические предметы — только с 19 по 25 сентября, так что желающим стоит поторопиться.

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