Перси Джексон приплывает в Fortnite: новый остров и кроссовер с сериалом

Fortnite продолжает удивлять фанатов масштабными кроссоверами. На этот раз в игру приходит остров по мотивам популярной фэнтези-серии «Перси Джексон». Новая локация, названная «Перси Джексон: Осада монстров», станет доступна уже 9 декабря — незадолго до выхода второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» на Disney+.

Анонс обновления состоялся на мероприятии CCXP25 в Бразилии, где разработчики показали трейлер с кинематографичными кадрами и геймплеем нового режима. Игрокам предстоит исследовать остров, полный мифологических существ и испытаний, вдохновлённых второй книгой серии. В Fortnite появятся ключевые персонажи вселенной: Перси Джексон, Аннабет Чейз и Гровер Андервуд, каждый со своими уникальными возможностями и взаимодействиями.

Новый остров станет ещё одним крупным событием в Fortnite, продолжая традицию игры по масштабным медиафраншизам. Ранее пользователи уже могли побывать в мирах «Звёздных войн», Marvel и «Доктора Кто», а также принимать участие в тематических миссиях и соревновательных режимах. Коллаборация с «Перси Джексоном» обещает объединить фэнтези-атмосферу книг и сериала с динамикой и яркостью Fortnite, привнеся в игру новые испытания, лут и возможности для командной игры.

Обновление не только расширяет мир Fortnite, но и подогревает интерес к сериалу на Disney+, предлагая фанатам одновременно и сюжетный контент, и интерактивные приключения. Любители кроссоверов уже могут готовиться к исследованию острова и сражениям с мифическими существами, а разработчики обещают регулярные события и внутриигровые активности, связанные с миром Перси Джексона.