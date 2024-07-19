Пираты Карибского моря причалили в КБ Fortnite в событии "Проклятые паруса"

Участвуя в морских приключениях, вы сможете выполнять задания «Проклятых парусов» и получить целый сундук игровых наград, спрятанных в пропуске «Проклятые паруса».
Захватив сокровища с бесплатной шкалы наград этого пропуска, вы получите разные предметы из мира «Пиратов Карибского моря», в том числе кирку «Сабля Джека и его проклятие» и украшение на спину «Награда Джека». Премиальная шкала наград — это ещё один сундук с сокровищами, которые вы получаете параллельно с бесплатными. Купив это улучшение, вы сразу же получите экипировку Джека Воробья!
В событии «Проклятые паруса» вам предстоит управлять совсем иными видами транспорта, чем те, что знакомы вам по сезону «Вдребезги». Ищите зарытые сокровища с их помощью!
Пробудите призрачную ярость семи морей! Среди прочих мест, вы можете найти корабль в бутылке, открывая сундуки, разбросанные по пиратскому судну на кладбище кораблей. Вскройте бутылку, чтобы поднять с морских глубин проклятое судно и устроить врагам настоящее кораблекрушение. Вы также можете отстреливать сухопутных крыс, усевшись в «вороньем гнезде» на мачте! Переместившись на небольшое расстояние, корабль исчезнет.
Держим курс на небо! Заберитесь в любую пиратскую пушку на кладбище кораблей, чтобы катапультировать себя на большое расстояние. Или прикатите её в нужное место, чтобы запустить союзника в неизведанный уголок карты.
Зарытое сокровище ждёт вас на острове! Ищите сокровища, в том числе пистолет «Бретёр», используя карты сокровищ, которые можно найти в сундуках и на земле по всему острову КБ. Крестик укажет путь, моряки.
СОКРОВИЩА И ПИАСТРЫ
Выполняя задания «Проклятые паруса», вы сможете набить карманы проклятым золотом. Чем больше у вас проклятого золота, тем больше сокровищ вы откроете с пропуском «Проклятые паруса»! Чтобы увидеть, сколько золота вы добыли (а заодно оставшиеся награды пропуска), откройте вкладку «Проклятые паруса» в лобби.
Разразил ли вас уже гром? У пропуска «Проклятые паруса» есть бесплатная и премиальная шкалы наград, которую можно купить за 1000 В-баксов. Бесплатная шкала включает 11 наград, в числе которых украшение на спину «Череп и мечи» и кирка «Сабля Джека и его проклятие». Проделав путь до конца этой шкалы наград, вы получите украшение на спину «Награда Джека»!
Премиальная шкала наград позволит вам получить ещё 11 наград, не выполняя какие-либо дополнительные задания. В качестве бонуса вы сразу получите экипировку Джека Воробья, как только купите это улучшение! Отправляйтесь с «капитаном» Джеком Воробьём в мир LEGO® Fortnite и острова LEGO, используя стиль LEGO, входящий в его экипировку.
Премиальная шкала наград предлагает ряд других наград, в том числе кирку «Меч Джека Воробья», украшение на спину «Компас Джека» и эмоцию «Баночка с землицей» (что в ней, угадай-ка?). Если вы пройдёте премиальную шкалу наград до конца, то получите экипировку проклятого Джека Воробья, у которой тоже есть стиль LEGO!
КОДЕКС ПИРАТСКОГО БРАТСТВА
Пора начать поиски легендарных пиратских сокровищ! Задания «Проклятые паруса» разделены на восемь частей «кодекса пиратов», появляющихся в игре постепенно. Все они будут доступны до 6 августа, 11:00 по московскому времени. Выполнив четыре задания в каждой части кодекса, вы получите обрывок карты…
- Задания первой части кодекса пиратов уже доступны.
- Задания второй части кодекса пиратов станут доступны 21 июля, в 16:00 по московскому времени.
- Задания третьей части кодекса пиратов станут доступны 23 июля, в 16:00 по московскому времени.
- Задания четвёртой части кодекса пиратов станут доступны 25 июля, в 16:00 по московскому времени.
- Задания пятой части кодекса пиратов станут доступны 27 июля, в 16:00 по московскому времени.
- Задания шестой части кодекса пиратов станут доступны 29 июля, в 16:00 по московскому времени.
- Задания седьмой части кодекса пиратов станут доступны 31 июля, в 16:00 по московскому времени.
- Задания восьмой части кодекса пиратов станут доступны 2 августа, в 16:00 по московскому времени.
Соберите все восемь обрывков карты, чтобы получить дельтаплан «Корабль Джека»! Небо станет вашим морем.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРОВ
- Корабль в бутылке, пиратская пушка, зарытое сокровище и пистолет «Бретёр» не добавлены в турниры.
Новая часть?? Не видел
И среднестатистические игроки в фронтнайт такие "э а кто это такой и где мои человекипавуки?"
Лучше бы сделали какой нибудь интересный пве режим, от голодных игр уже тошнит.
лучше Пираты Карибского моря на краю света пройти на х360, пс3 либо эмуляторах, да и лего игра хороша