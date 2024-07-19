Пираты Карибского моря причалили в КБ Fortnite в событии "Проклятые паруса"

Событие «Проклятые паруса» продлится до 6 августа 2024 года, 11:00 по московскому времени!

Участвуя в морских приключениях, вы сможете выполнять задания «Проклятых парусов» и получить целый сундук игровых наград, спрятанных в пропуске «Проклятые паруса».



Захватив сокровища с бесплатной шкалы наград этого пропуска, вы получите разные предметы из мира «Пиратов Карибского моря», в том числе кирку «Сабля Джека и его проклятие» и украшение на спину «Награда Джека». Премиальная шкала наград — это ещё один сундук с сокровищами, которые вы получаете параллельно с бесплатными. Купив это улучшение, вы сразу же получите экипировку Джека Воробья!

В событии «Проклятые паруса» вам предстоит управлять совсем иными видами транспорта, чем те, что знакомы вам по сезону «Вдребезги». Ищите зарытые сокровища с их помощью!

КОРАБЛЬ В БУТЫЛКЕ

Пробудите призрачную ярость семи морей! Среди прочих мест, вы можете найти корабль в бутылке, открывая сундуки, разбросанные по пиратскому судну на кладбище кораблей. Вскройте бутылку, чтобы поднять с морских глубин проклятое судно и устроить врагам настоящее кораблекрушение. Вы также можете отстреливать сухопутных крыс, усевшись в «вороньем гнезде» на мачте! Переместившись на небольшое расстояние, корабль исчезнет.

ПИРАТСКАЯ ПУШКА

Держим курс на небо! Заберитесь в любую пиратскую пушку на кладбище кораблей, чтобы катапультировать себя на большое расстояние. Или прикатите её в нужное место, чтобы запустить союзника в неизведанный уголок карты.

КАРТА СОКРОВИЩА

Зарытое сокровище ждёт вас на острове! Ищите сокровища, в том числе пистолет «Бретёр», используя карты сокровищ, которые можно найти в сундуках и на земле по всему острову КБ. Крестик укажет путь, моряки.

СОКРОВИЩА И ПИАСТРЫ

Выполняя задания «Проклятые паруса», вы сможете набить карманы проклятым золотом. Чем больше у вас проклятого золота, тем больше сокровищ вы откроете с пропуском «Проклятые паруса»! Чтобы увидеть, сколько золота вы добыли (а заодно оставшиеся награды пропуска), откройте вкладку «Проклятые паруса» в лобби.

Разразил ли вас уже гром? У пропуска «Проклятые паруса» есть бесплатная и премиальная шкалы наград, которую можно купить за 1000 В-баксов. Бесплатная шкала включает 11 наград, в числе которых украшение на спину «Череп и мечи» и кирка «Сабля Джека и его проклятие». Проделав путь до конца этой шкалы наград, вы получите украшение на спину «Награда Джека»!

Украшение на спину «Награда Джека»

Премиальная шкала наград позволит вам получить ещё 11 наград, не выполняя какие-либо дополнительные задания. В качестве бонуса вы сразу получите экипировку Джека Воробья, как только купите это улучшение! Отправляйтесь с «капитаном» Джеком Воробьём в мир LEGO® Fortnite и острова LEGO, используя стиль LEGO, входящий в его экипировку.

Джек Воробей

Премиальная шкала наград предлагает ряд других наград, в том числе кирку «Меч Джека Воробья», украшение на спину «Компас Джека» и эмоцию «Баночка с землицей» (что в ней, угадай-ка?). Если вы пройдёте премиальную шкалу наград до конца, то получите экипировку проклятого Джека Воробья, у которой тоже есть стиль LEGO!

Проклятый Джек Воробей

КОДЕКС ПИРАТСКОГО БРАТСТВА

Пора начать поиски легендарных пиратских сокровищ! Задания «Проклятые паруса» разделены на восемь частей «кодекса пиратов», появляющихся в игре постепенно. Все они будут доступны до 6 августа, 11:00 по московскому времени. Выполнив четыре задания в каждой части кодекса, вы получите обрывок карты…

Задания первой части кодекса пиратов уже доступны.

уже доступны. Задания второй части кодекса пиратов станут доступны 21 июля, в 16:00 по московскому времени.

станут доступны 21 июля, в 16:00 по московскому времени. Задания третьей части кодекса пиратов станут доступны 23 июля, в 16:00 по московскому времени.

станут доступны 23 июля, в 16:00 по московскому времени. Задания четвёртой части кодекса пиратов станут доступны 25 июля, в 16:00 по московскому времени.

станут доступны 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Задания пятой части кодекса пиратов станут доступны 27 июля, в 16:00 по московскому времени.

станут доступны 27 июля, в 16:00 по московскому времени. Задания шестой части кодекса пиратов станут доступны 29 июля, в 16:00 по московскому времени.

станут доступны 29 июля, в 16:00 по московскому времени. Задания седьмой части кодекса пиратов станут доступны 31 июля, в 16:00 по московскому времени.

станут доступны 31 июля, в 16:00 по московскому времени. Задания восьмой части кодекса пиратов станут доступны 2 августа, в 16:00 по московскому времени.

Соберите все восемь обрывков карты, чтобы получить дельтаплан «Корабль Джека»! Небо станет вашим морем.

Дельтаплан «Корабль Джека»

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