По слухам, Blizzard и Epic Games совсем скоро анонсируют коллаборацию между Fortnite и Overwatch

Инсайдер Sam Leakss поделился новыми подробностями возможной коллаборации Fortnite x Overwatch. По словам инсайдера, Blizzard обратилась к Epic Games, что бы заключить обоюдное соглашение на проведение тематического события между Overwatch и Fortnite.

В Fortnite появится транспорт Porsche Macan в тематической раскраске D.Va, а также облики в стиле персонажей Overwatch. В свою очередь в Overwatch появится облики в стиле Fortnite для таких героев как Гэндзи, Трейсер, Ангел и D.Va. Другие утечки намекают на то, что Epic Games может добавить на карту Fortnite культовые локации из Overwatch.

Одним из таких мест может стать классическая карта Ханамуры. Учитывая слухи о том, что облик Генджи может стать частью кроссовера, включение Ханамуры органично впишется в концепцию сотрудничества. Также в Fortnite могут появиться местности в стиле таких карт как Пусан и Гибралтар.

Помимо всего прочего, в Fortnite могут появиться новые тематические элементы игрового процесса, а Overwatch может появиться новый временный режим в стиле Fortnite. Важно отметить, что эти слухи не были официально подтверждены. Текущая информация основана исключительно на анализе сообщества.