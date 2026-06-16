По слухам, следующим известным героем в Fortnite станет Рэмбо

Компания Epic Games готовит очередную громкую коллаборацию для королевской битвы Fortnite. По данным авторитетных инсайдеров, в игре вскоре появится Джон Рэмбо — легендарный герой боевиков 80-х.

Информацией об этом поделился датамайнер Wenso в социальной сети X. Согласно его утечке, игроки получат полноценный косметический набор, в который войдут:

Три стиля скина — включая классический образ персонажа с голым торсом.

Украшение на спину — армейский колчан с разрывными стрелами.

Инструмент (кирка) — знаменитый тактический нож выживания.

Дельтаплан — военный вертолет.

Тематическая эмоция и оружейная обёртка.

Официального анонса от Epic Games пока не поступало. Дата релиза скина и его стоимость в В-баксах остаются неизвестными.