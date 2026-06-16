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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 086 оценок

По слухам, следующим известным героем в Fortnite станет Рэмбо

Gruz_ Gruz_

Компания Epic Games готовит очередную громкую коллаборацию для королевской битвы Fortnite. По данным авторитетных инсайдеров, в игре вскоре появится Джон Рэмбо — легендарный герой боевиков 80-х.

Информацией об этом поделился датамайнер Wenso в социальной сети X. Согласно его утечке, игроки получат полноценный косметический набор, в который войдут:

  • Три стиля скина — включая классический образ персонажа с голым торсом.
  • Украшение на спину — армейский колчан с разрывными стрелами.
  • Инструмент (кирка) — знаменитый тактический нож выживания.
  • Дельтаплан — военный вертолет.
  • Тематическая эмоция и оружейная обёртка.

Официального анонса от Epic Games пока не поступало. Дата релиза скина и его стоимость в В-баксах остаются неизвестными.

Слухи
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Solstice

Кого там только уже нет)))