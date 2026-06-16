По слухам, следующим известным героем в Fortnite станет Рэмбо

Компания Epic Games готовит очередную громкую коллаборацию для королевской битвы Fortnite. По данным авторитетных инсайдеров, в игре вскоре появится Джон Рэмбо — легендарный герой боевиков 80-х.
Информацией об этом поделился датамайнер Wenso в социальной сети X. Согласно его утечке, игроки получат полноценный косметический набор, в который войдут:
- Три стиля скина — включая классический образ персонажа с голым торсом.
- Украшение на спину — армейский колчан с разрывными стрелами.
- Инструмент (кирка) — знаменитый тактический нож выживания.
- Дельтаплан — военный вертолет.
- Тематическая эмоция и оружейная обёртка.
Официального анонса от Epic Games пока не поступало. Дата релиза скина и его стоимость в В-баксах остаются неизвестными.
Кого там только уже нет)))