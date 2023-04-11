Пока Dark and Darker втянута в судебную тяжбу, игрок переносит игру в Fortnite ©

Пока Dark and Darker все еще находится в юридическом тумане, один игрок работает над переносом популярной игры на новую платформу: Fortnite.

Этот единственный разработчик fermelon - инженер-программист, который выложил видео своего незавершенного проекта в Fortnite Creative.

Проект начался еще тогда, когда UEFN еще не существовало. Я думаю, что я начал с этой идеи в январе 2023 года. Я обновлялся на Unreal Engine 5, так как я сделал несколько проектов на Unreal Engine 4 и хотел быть на последней версии, чтобы использовать нанит, люмен и все эти замечательные технологии от Epic.

22 марта вышел Unreal Editor for Fortnite (UEFN), и я подумал, что это самый лучший и быстрый способ получить этот проект в руки и поиграть с друзьями. Используя основу Fortnite, в которой, если подумать, есть много механик, которые использует Dark and Darker, например, сундуки, сужающийся шторм и т.д.

Первоначально задуманная как забава, автор утверждает, что он работал над ним "без остановки каждый день около 6 часов". Используя свой личный опыт в ролевой игре и видеоролики на YouTube, он работал над картой Crypt 2 и добивался ее максимальной точности. Он даже использовал те же ассеты Unreal Engine, что и в Dark and Darker.

fermelon надеется, что карта будет доступна другим игрокам Fortnite во второй половине апреля, так как в настоящее время он сидит и ждет одобрения программы создателей Epic. До тех пор он продолжит работу над картой. Хотя работа над ней велась еще до нынешней судебной тяжбы между Nexon и Ironmace, он надеется, что она станет "глотком свежего воздуха" для тех, кто хочет поиграть в ролевую игру Ironmace.

Я очень хотел показать это сообществу, поскольку, похоже, в ближайшее время мы не сыграем в плейтест, и хотел дать сообществу "глоток свежего воздуха". Это единственная роль, которую оно сыграло в этом. Люди любят драму и уже шутят о том, что Nexon придет за мной, но это всего лишь шутки, Nexon не может защищать авторские права на жанр или то, как вы размещаете несколько активов внутри Fortnite.

Это не только еще один дикий пример креативности игрового сообщества, но и один из многочисленных отличных проектов, которые появились после внедрения редактора Unreal Engine в Fortnite. В то время, когда творения игроков в этой растущей метавселенной становятся все большей и большей частью индустрии ААА-игр, возможно, следующая волна новых исключительных новых игр выйдут именно оттуда, как когда-то дота вышла из Warcraft 3.