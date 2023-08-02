Получите бесплатные предметы в Fortnite за акцию "Снова в игре"

Ежесезонная акция “Снова в игре” снова в игре! Тавтология, но куда деваться, раз разработчики уже который сезон развлекают нас идентичными друг другу акциями. На этот раз награды яркие и запоминающиеся, и я советую их получить, ведь нередко эти предметы помещаются в какие-нибудь комплекты, что позволяет их приобретать по скидке за счет одного-двух имеющихся товаров.
Чтобы поучаствовать в акции, просто зайдите в игру и найдите себе друга, который давно не играл в фортнайт. Подойдет любой друг, который провёл менее двух часов в Fortnite в течение 30 дней до 31 июля 2023 года (проще всего искать друзей по специальному значку в списке). Если у вас нет такого друга, то стоит вспомнить про свой второй аккаунт, если есть возможность запустить фортнайт с двух устройств.
Друга требуется пригласить и проходить с ним ежедневные задания в конкретных режимах.
Награды выдаются за собранные очки (у каждого испытания есть своя стоимость):
- Наберите 50 очков (граффити Время возрождаться)
- Наберите 100 очков (обертка Многоцветный закат)
- Наберите 150 очков (рюкзак Многоцветные жабры)
- Наберите 200 очков (кирка Starfall)
А испытания вас ждут следующие:
- Этап 1 из 2: пригласите друзей в их профиле или на панели события «Снова в игре» (50 очков)
- Этап 2 из 2: завершите матч «Королевской битвы» с подходящим другом
- Получите опыт с подходящим другом в «Королевской битве», «Нулевой высоте», «Командной потасовке», «Сражении с Бурей» или на любых авторских островах, кроме созданных в UEFN 80000/160000/250000/300000/400000 (5/10/15/20/25 очков).
Выполните 1 ежедневное задание с другом (10 очков)
- Выполните 3 ежедневных заданий с другом (20 очков)
- Выполните 6 ежедневных заданий с другом (30 очков)
Им июня не хватило?
Ну снова КакАя-то ерунда для привлечения деток...