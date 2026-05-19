Пора снова в бой! Fortnite вернулась в App Store спустя почти 5 лет после конфликта с Apple и Epic Games

Fortnite официально снова доступна в App Store после почти пятилетнего отсутствия, подтвердили Epic Games и агентство Reuters. Возвращение игры произошло на фоне продолжающегося судебного и антимонопольного спора между Epic Games и Apple, начавшегося в 2020 году.

Epic Games заявила, что игра снова стала доступна в App Store на глобальном уровне, что означает её возвращение на устройства iPhone и iPad после многолетнего отсутствия. При этом компания продолжает судебные разбирательства с Apple по вопросам комиссий и правил работы App Store.

Конфликт между компаниями начался в 2020 году, когда Fortnite была удалена из App Store после внедрения Epic Games собственной системы платежей, что нарушило правила платформы Apple. Это привело к одному из самых громких антимонопольных дел в игровой индустрии, последствия которого продолжаются до сих пор.

По данным Epic Games, возвращение Fortnite стало возможным после изменений в регулировании App Store и судебных решений, ограничивающих Apple в её политике комиссий и внешних платежей. Однако доступность игры может отличаться в зависимости от региона, и не все страны получили её одновременно.

Эксперты отмечают, что возвращение Fortnite на iOS может вновь изменить баланс мобильного рынка игр, поскольку ранее отсутствие игры на iPhone существенно влияло на доходы и вовлечённость игроков.