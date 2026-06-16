После недавних коцепт-артов для Fortnite, геймеры требуют Epic Games помечать ИИ-контент

Игроки Fortnite призывают добавлять пометки об использовании ИИ для обликов после того, как Epic Games опубликовала видео, демонстрирующее применение генеративного ИИ в процессе создания концепт-артов.

Согласно видео, художники сначала самостоятельно придумывают идеи, а затем используют внутренние инструменты на базе ИИ для быстрого создания черновых визуализаций. После этого результаты вручную перерисовываются и дорабатываются. В Epic подчёркивают, что художники сохраняют полный контроль над процессом, а ИИ предназначен для ускорения работы, а не для замены людей.

На протяжении нескольких месяцев игроки обвиняют Epic в использовании сгенерированных ИИ изображений в Fortnite Chapter 7, утверждая, что на некоторых постерах и граффити можно заметить характерные ошибки, свойственные генеративному ИИ.

Ранее в этом году старший менеджер по внешней разработке Fortnite Стефани Арнетт заявила, что цель Epic при использовании искусственного интеллекта заключается в том, чтобы «сделать нас более эффективными».