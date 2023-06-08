Представлен первый трейлер 25 сезона для Fortnite под названием "Дикие земли" ©

"Королевская битва" Fortnite вскоре получит крупное обновление вместе с третьим сезоном четвёртой главы (он же 25 сезон), названной Wilds. Фанатов ждет обновленная локация, где их встретит множество опасностей, скрывающихся под осыпающейся землей. Среди лиан и грязи нам встретятся ранее невиданные в Fortnite хищники прямиком из юрского периода.

Помимо всего прочего, в кинематографическом трейлере можно увидеть и трансформеров, облики которых можно будет получить в боевом пропуске новой главы Wilds. Официальный запуск запланирован на 8 июня этого года, а пока мы можем насладиться свежим синематиком.