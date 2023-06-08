Fortnite 25.07.2017
6.2 692 оценки

Представлен первый трейлер 25 сезона для Fortnite под названием "Дикие земли"

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4efy
Новости

"Королевская битва" Fortnite вскоре получит крупное обновление вместе с третьим сезоном четвёртой главы (он же 25 сезон), названной Wilds. Фанатов ждет обновленная локация, где их встретит множество опасностей, скрывающихся под осыпающейся землей. Среди лиан и грязи нам встретятся ранее невиданные в Fortnite хищники прямиком из юрского периода.

Помимо всего прочего, в кинематографическом трейлере можно увидеть и трансформеров, облики которых можно будет получить в боевом пропуске новой главы Wilds. Официальный запуск запланирован на 8 июня этого года, а пока мы можем насладиться свежим синематиком.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Оптимуса мы любим! Коллекции не повредит.

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Denton451

Не пойму, почему разные авторы новостей делают одну и ту же ошибку, называя третий сезон четвертой главы четвертой главой третьего сезона. В одной главе несколько сезонов, а не наоборот.

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Solstice

Кроме Оптимуса - скины такое себе. Интересно, а он будет доступен на 100 уровне или через месяц за выполнение особых заданий?

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