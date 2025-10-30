ЧАТ ИГРЫ
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 1 031 оценка

Предзаказав Resident Evil Requiem в EGS, можно получить скин для Fortnite

Gruz_ Gruz_

Компании Epic Games и Capcom решили заключить новое партнерство по Fortnite. В ближайшем будущем игра в жанре «королевская битва» получит новый контент, посвященный Resident Evil Requiem.

Все, кто предварительно сделает предварительный заказ на новую игру от Capcom в жанре survival horror в Epic Games Store, гарантировано получат в подарок скин Грейс Эшкрофт в Fortnite. Более подробная информация будет доступна в ближайшее время.

Примечательно, что указанные предметы будут доступны после релиза Resident Evil Requiem, который запланирован на 27 февраля 2026 года.

10
3
Комментарии:  3
askazanov

Смешно, для зумеров ещё и скин ))))))

5
Punisher1

Атракцион невиданной шедрости

2
saa0891

На фоне того что они кучу игр вообще просто так раздают это выглядит максимально смешно.