Предзаказав Resident Evil Requiem в EGS, можно получить скин для Fortnite

Компании Epic Games и Capcom решили заключить новое партнерство по Fortnite. В ближайшем будущем игра в жанре «королевская битва» получит новый контент, посвященный Resident Evil Requiem.

Все, кто предварительно сделает предварительный заказ на новую игру от Capcom в жанре survival horror в Epic Games Store, гарантировано получат в подарок скин Грейс Эшкрофт в Fortnite. Более подробная информация будет доступна в ближайшее время.

Примечательно, что указанные предметы будут доступны после релиза Resident Evil Requiem, который запланирован на 27 февраля 2026 года.