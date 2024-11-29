Просочился новый трейлер шестой главы Fortnite показывающий Годзиллу

Свежий трейлер запуска главы 6 Fortnite появился раньше времени и показал, что Годзилла и некоторые другие боссы появятся в невероятно популярной Battle Royale. Трейлер еще не был официально выпущен Epic Games, но майнеры данных сделали то, что они делают лучше всего, и нашли его в файлах игры.

В этом игровом трейлере вы можете увидеть проблеск некоторых новых скинов и боссов, которые будут доступны в предстоящей главе. Вы также можете увидеть Годзиллу, который ходит по карте, согласно трейлеру. На данный момент неизвестно, является ли Годзилла боссом, которого вы сможете победить в Fortnite, но, учитывая, что новая карта вдохновлена ​​Японией, кажется вероятным, что он им станет. Некоторые из других боссов, которых вы увидите в трейлере, включают самурая, маску демона и гигантскую черепаху. Хотя, учитывая, насколько мила гигантская черепаха, более обнадёживает то, что это вид транспорта, а не то, что вам нужно победить.

Глава 6 станет довольно большим событием в сообществе Fortnite, поскольку она должна значительно обновить игру. Однако в этой главе возвращаются некоторые знакомые и уже существовавшие в игре ранее особенности. Это включает в себя самурайские мечи. Из того немногого, что видно в трейлере, кажется, что они используются функционально так же, как и раньше, когда они были в игре.

Карта, вдохновленная Японией, тоже не является новинкой для Fortnite, поскольку в Главе 4 уже был биом в японском стиле, а некоторые архитектурные объекты, показанные в трейлере, очень похожи на здания из Главы 4.

Продолжая сходства, Бэймакс из Big Hero 6 также появится в Fortnite и будет доступен через боевой пропуск Главы 6 Сезона 1, где вы сможете использовать его фирменную «Балалала» в качестве эмоции. Также, похоже, появятся некоторые новые предметы для масок, которые игроки смогут получить, а также возможность прыгать по стенам. Все это, похоже, во многом связано с самурайской атмосферой, которая будет присутствовать в этой новой Главе, и позволит по-новому вступать в бой, поскольку игроки смогут перелезть через стену и немедленно начать стрелять или размахивать мечами, как показано в трейлере.

Глава 6 должна выйти в эти выходные, и, скорее всего, более подробная информация о предстоящей главе появится примерно в ближайшие дни.