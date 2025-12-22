Провокационный скин Ким Кардашьян стал самым популярным в новом сезоне Fortnite всего за неделю

Всего через неделю после появления в магазине предметов Fortnite, скин Ким Кардашьян стал абсолютным лидером текущего сезона по популярности, оставив далеко позади других новичков и даже ветеранов игры.

Как уже доказали Питер Гриффин, Дэнни Фантом и герои Dragon Ball Z, Fortnite готова к коллаборациям практически с кем угодно. Однако добавление в начале этого месяца Ким Кардашьян, изначально не связанной с игровой индустрией, удивило даже бывалых игроков.

Несмотря на первоначальное недоумение сообщества, качество и детализация скина получили признание. И, судя по статистике, этот контент нашел огромный отклик у аудитории. Данные с сайта-трекера Fortnite.GG показывают, что скин Ким Кардашьян используют более 2,9 миллионов игроков. Это более 5% от всей активной базы Fortnite. Для платного скина, не входящего в боевой пропуск, это впечатляющий результат.

Самая провокационная часть скина - возможность использовать расцветку телесного цвета, из-за чего возникает впечатление, что Ким бегает голышом. Реакция в интернете была неоднозначная, но, по мнению многих, это определенно одна из причин, почему скин стал популярен.

Не могу поверить, что они выпустили этот кастомизируемый скин… она же голая! Ладно, не голая, но почти.