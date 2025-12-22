Провокационный скин Ким Кардашьян стал самым популярным в новом сезоне Fortnite всего за неделю

Всего через неделю после появления в магазине предметов Fortnite, скин Ким Кардашьян стал абсолютным лидером текущего сезона по популярности, оставив далеко позади других новичков и даже ветеранов игры.
Как уже доказали Питер Гриффин, Дэнни Фантом и герои Dragon Ball Z, Fortnite готова к коллаборациям практически с кем угодно. Однако добавление в начале этого месяца Ким Кардашьян, изначально не связанной с игровой индустрией, удивило даже бывалых игроков.
Несмотря на первоначальное недоумение сообщества, качество и детализация скина получили признание. И, судя по статистике, этот контент нашел огромный отклик у аудитории. Данные с сайта-трекера Fortnite.GG показывают, что скин Ким Кардашьян используют более 2,9 миллионов игроков. Это более 5% от всей активной базы Fortnite. Для платного скина, не входящего в боевой пропуск, это впечатляющий результат.
Самая провокационная часть скина - возможность использовать расцветку телесного цвета, из-за чего возникает впечатление, что Ким бегает голышом. Реакция в интернете была неоднозначная, но, по мнению многих, это определенно одна из причин, почему скин стал популярен.
Не могу поверить, что они выпустили этот кастомизируемый скин… она же голая! Ладно, не голая, но почти.
Да-да-да, бегать типа голым очень круто
Ну кто в это играет, то такое норма )
У соевых зумерков сейчас всё что не оверсайз, а обтягивает формы - значит голый? Хотя, речь про форточку, чему вообще удивляться
В свалку какую-то превратили этот ваш Фортнайт.
Да он и изначально был и есть - цирком мультяшным.
ахах а сначала так как ругали как плевались а щас смотри как распробовали
Да в общем-то все еще ругают и плюются. Но продолжают кушать.
так это разные люди
эта омерзительная игра безусловно в топ 1 как самая бесячая и её коллабы лишь доказывают мою правоту.игроков фортнайта нужно стерелизовать чтоб не вздумали розмножится
да какой смысл, есть ведь даже старый видос ее с негром, где все эти силиконовые холмы мнутся и гнутся.
мда 💩💩💩🤢🤢🤢
Я-то думал, что провокация заключалась в недостаточном размере задницы...
в чём его провокация автор? или у тебя всё что в кожанке, то какая то провокация?