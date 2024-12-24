ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 934 оценки

Разработчик Cyberpunk 2077 объяснил, почему в Fortnite появилась только женская версия главного героя

Lunersun
Новости
+ ещё 1 картинка

В Fortnite появились персонажи из Cyberpunk 2077 — Ви и Джонни Сильверхенд. Правда, из двух возможных версий главного героя в игру добавят только женскую Ви, которую обычно показывают в рекламных материалах.

В Fortnite пройдет коллаборация с Cyberpunk 2077

Фанаты, конечно, тут же начали спорить об этом в соцсетях. Многие встали на защиту мужской версии персонажа и актёра Гэвина Дреа, который его озвучил — дошло до того, что тема стала одной из самых обсуждаемых в X.

В итоге разработчикам даже пришлось объясняться. Патрик Миллс, который отвечает за лор игры Cyberpunk 2077, признался, что это было его решение — просто ему больше нравится женская версия Ви. К тому же мужским персонажем в этом обновлении уже стал Джонни. «Сделать обоих просто не было возможности из-за условий коллаборации, пришлось выбирать», — написал он, шутя, что даже пришлось «сдуть пыль» со старого аккаунта в соцсети, чтобы всё это объяснить.

-20
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Джонни продался корпоратам.

21
Keltas_Mizri

Это Искин!

2
Anton Shvyrkov Keltas_Mizri

Т.е. это Джонни в одной из концовок.

0
Avel_N

Сделать две версии Ви, вместо Ви и Джонни? Неее
Сделать четыре скина- двух Ви, Джонни и Бестию, если нужен баланс м/ж скинов? Неее
Просто плюнуть на мужскую версию Ви, а потом оправдываться? О да.

11
Agonia Vendada

Блин, вы и тут ухитряетесь ущемиться, шок.

-4
Avel_N Agonia Vendada

Везде видеть "ущемление" - это довольно жалко, ты знала?

-1
Axel Denisenko
Сделать две версии Ви, вместо Ви и Джонни? Неее

Тут новость очень урезана.

В оригинале он (Патрик Миллс, заведующий лором Cyberpunk), сказал, что было условие о двух скинах (муж. и жен.) одним из которых обязательно должен был быть Джонни, а второй на выбор CD Projekt RED... вот он и рассказал, что сделали Ви и почему именно женскую версию.

Решение использовать женскую версию Ви вместо мужской было моим, потому что она нравится мне немного больше, а мужским персонажем в коллаборации уже был Джонни. Вот и всё.
Оба персонажа отличные, но мы не могли сделать обе версии в этой коллаборации, поэтому пришлось выбирать. Засранцы заставили меня сдуть пыль с аккаунта в X ради этого. Патрик Миллс, заведующий лором Cyberpunk

Очень часто в Fortnite вот такие коллаборации из вселенных проходят поэтапно, т.е. идёт первая волна и добавляют несколько персонажей, а спустя несколько месяцев вторая и опять другие персонажи.

7
Avel_N Axel Denisenko

А, ну тогда норм, вопрос снят, с такой инфой я бы ничего и писать не стал.
Я просто порассуждал на тему логики выбора скинов, если бы у них был просто запрос "сделайте нам скины CP2077", и они вместо очевидного выбора большего количества скинов из за необходимости их гендерного баланса, выбрали то что выбрали, а теперь им приходиться оправдываться (им ведь пришлось все же). Вот и все.
А некоторые особо пробужденные увидели в этом ущемление, хотя сделай они мужской скин Ви вместо женского, я написал бы ровно то же.

0
Agonia Vendada Avel_N

Я его и не вижу, на мой взгляд, нет никаких проблем в том, что скины представлены самым популярным мужским персонажем из игры и как раз "для баланса полов" женской версией ГГ. Вполне логично со стороны Проджектов.

-1
Инcайдер

потому что CD Project Red превратились в повесточную контору Пи*****ов

7
Yoshemitsu

Ну, это немного лучше чем сраный унитаз.

0
Sheffskiy

Джонни должен таи наказать всех

0
JustA_NiceGuy

Мне и женское сойдёт. За неё и играл в первый раз)

0
-zotik-

ГеЙмеры ущемили как обычно изза мелочи

0
Prohoemag

эх Ви(

-1
Авраам Линкольн
Разработчик Cyberpunk 2077 объяснил, почему в Fortnite появилась только женская версия главного героя

Пф, да потому же, почему в Лесбаке 4 ГГ только женщина, да ещё и лесба, страшная и уродливая, как смертный грех! Это называется феминизм, ЛГБТизм и т.д. Ну или просто, как говорят в народе - повестка.

-1
Destroited

Потому что ЛГБТ

-3
Rograx

А почему у неё цвет кожи такой темный, или это особенность игры?

-4
rtnrwv

так и в игре он не светлый

5
Рикочико

Она и на коробке игры чуть темнее мужской версии была.

1
Avel_N

Так это, как бы...

4
Rograx Avel_N

Жесть я в первые увидел оф постер, думал она светлая.

0
shurasick876 Rograx

Она и была светлая, изначально)

0
Ой извините

Эх, опять мужчин обидели 😭

-7
Janekste

Женская версия Ви гораздо круче, вот и всё - смысл здесь что-то там объяснять... защитники мужской версии просто НЕ прошли игру за женскую версию, вот и не способны адекватно понять, почему женская Ви на голову лучше мужской версии Ви.

Я поиграл за обе версии и для себя решил, что Ви женщина канон, а Ви мужчина нафиг не нужен - без мужской версии Киберпанк 2077 ничего не потерял бы.

-7
Tiger Goose

В каком году ты прошёл игру первый раз?

0
-zotik- Tiger Goose

Ее разве надо проходить больше разу?))

0