Разработчик Cyberpunk 2077 объяснил, почему в Fortnite появилась только женская версия главного героя

В Fortnite появились персонажи из Cyberpunk 2077 — Ви и Джонни Сильверхенд. Правда, из двух возможных версий главного героя в игру добавят только женскую Ви, которую обычно показывают в рекламных материалах.

Фанаты, конечно, тут же начали спорить об этом в соцсетях. Многие встали на защиту мужской версии персонажа и актёра Гэвина Дреа, который его озвучил — дошло до того, что тема стала одной из самых обсуждаемых в X.

В итоге разработчикам даже пришлось объясняться. Патрик Миллс, который отвечает за лор игры Cyberpunk 2077, признался, что это было его решение — просто ему больше нравится женская версия Ви. К тому же мужским персонажем в этом обновлении уже стал Джонни. «Сделать обоих просто не было возможности из-за условий коллаборации, пришлось выбирать», — написал он, шутя, что даже пришлось «сдуть пыль» со старого аккаунта в соцсети, чтобы всё это объяснить.