Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 066 оценок

Разработчики Fortnite анонсировали коллаборацию с аниме Solo Leveling

Solstice Solstice

Разработчики Fortnite впервые намекнули на коллаборацию с популярным аниме Solo Leveling (“Поднятие уровня в одиночку”). Точные сроки выхода совместного контента пока не раскрываются. Информация появилась в официальном аккаунте игры в X.

“Поднятие уровня в одиночку” — одно из самых популярных аниме последних лет. Первый сезон, вышедший в январе 2024 года, получил высокие оценки: 8,3/10 на IMDb и 8,1/10 на Кинопоиске. Второй сезон завоевал девять наград Crunchyroll Awards, включая титул “Лучшее аниме 2025 года“.

-zotik-

Да ёб, они что хотя все аниме зашкварить собой?

5
ant 36436

Аниме про прокачку уровней сами по себе зашквар. Хуже не будет.

8
-zotik- ant 36436

нуу да, просто соло очень популярен, решили на детишках заработать

4
Giggity

аниме по дефолту зашквар

2
FairUlu

Когда коллаборируют с дата-центрами?

1