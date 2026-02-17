Разработчики Fortnite анонсировали коллаборацию с аниме Solo Leveling

Разработчики Fortnite впервые намекнули на коллаборацию с популярным аниме Solo Leveling (“Поднятие уровня в одиночку”). Точные сроки выхода совместного контента пока не раскрываются. Информация появилась в официальном аккаунте игры в X.

“Поднятие уровня в одиночку” — одно из самых популярных аниме последних лет. Первый сезон, вышедший в январе 2024 года, получил высокие оценки: 8,3/10 на IMDb и 8,1/10 на Кинопоиске. Второй сезон завоевал девять наград Crunchyroll Awards, включая титул “Лучшее аниме 2025 года“.