Разработчики Fortnite анонсировали коллаборацию с аниме Solo Leveling

Разработчики Fortnite впервые намекнули на коллаборацию с популярным аниме Solo Leveling (“Поднятие уровня в одиночку”). Точные сроки выхода совместного контента пока не раскрываются. Информация появилась в официальном аккаунте игры в X.
“Поднятие уровня в одиночку” — одно из самых популярных аниме последних лет. Первый сезон, вышедший в январе 2024 года, получил высокие оценки: 8,3/10 на IMDb и 8,1/10 на Кинопоиске. Второй сезон завоевал девять наград Crunchyroll Awards, включая титул “Лучшее аниме 2025 года“.
Да ёб, они что хотя все аниме зашкварить собой?
Аниме про прокачку уровней сами по себе зашквар. Хуже не будет.
нуу да, просто соло очень популярен, решили на детишках заработать
аниме по дефолту зашквар
Когда коллаборируют с дата-центрами?