Кажущаяся доступность и привлекательность современных сетевых боевиков опирается на выверенные психологические манипуляции, заимствованные у проектировщиков игорных заведений. Бывший главный креативный директор Electronic Arts и советник венчурного фонда Kleiner Perkins Бинг Гордон в эфире технологического шоу MTS подробно раскрыл механику, позволяющую создателям королевской битвы Fortnite удерживать миллионы игроков за счет иллюзии всеобщей победы.

Гордон рассказал о встрече со специалистом по планированию казино в Лас-Вегасе, который объяснил причину колоссальной лояльности посетителей игорных домов. Фундаментом удержания клиентов выступает намеренное внедрение альтернативных систем вознаграждения, нивелирующих горечь денежного проигрыша.

Секрет кроется во 2 валюте. За столом человек проигрывает доллары, но параллельно прокачивает статус программы лояльности, получает бесплатный номер в отеле, напитки, и внезапно потерянные сотни долларов начинают казаться ему выгодной сделкой.

- Бинг Гордон, бывший главный креативный директор Electronic Arts

По аналогичной схеме спроектирован базовый цикл удержания в Fortnite. В каждом матче на острове сходятся 100 участников, а триумфатором раунда становится всего 1 пользователь. Тем не менее остальные 99 выбывших игроков не испытывают острого разочарования. Разработчики из Epic Games непрерывно начисляют карьерные очки, опыт боевого пропуска и косметические награды за выполнение второстепенных заданий, убеждая каждого проигравшего в его личном успехе.

Ветеран индустрии подчеркнул, что издательство Electronic Arts тестировало концепцию позитивной суммы еще в начале 2000-х годов. На казуальном портале Club Pogo компания запустила виртуальный слот, чья математика принципиально отличалась от реальных игровых автоматов. Если классические казино возвращают посетителям около 98 процентов вложенных средств, то в цифровой версии возврат за счет частых бонусов подняли до 102 процентов, гарантировав пользователям постоянный выигрыш и обеспечив проекту взрывной рост аудитории.

Схожий психологический прием компенсации негативных эмоций применялся в аркадном симуляторе американского футбола NFL Blitz. Авторы намеренно позволили проигрывающей стороне безнаказанно избивать спортсменов команды соперника сразу после пропущенного гола, благодаря чему даже разгромный счет матча не мешал уступающему игроку получать порцию удовольствия.

Использование 2 валюты и скрытых систем поощрения в современных сетевых проектах окончательно потеснило классический соревновательный принцип, превратив непрерывную раздачу виртуальных наград в главный инструмент удержания массовой аудитории.