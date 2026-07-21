Разработчики продемонстрировали технологию запуска проектов на движке Unity внутри Fortnite

Компании Unity и Epic Games продемонстрировали текущие успехи в разработке технологии, которая позволит запускать игры, созданные на движке Unity, непосредственно внутри экосистемы Fortnite на базе Unreal Engine. Полноценный запуск новой функции в режиме раннего доступа запланирован на 2027 год.

На недавней презентации представители Unity показали, как игровой проект Fantasy Kingdom, созданный на версии Unity 6, в реальном времени обрабатывается внутри Unreal Editor для Fortnite (UEFN). В основе этого процесса лежит клиент-серверный протокол под названием PolySpatial. Данная технология отвечает за синхронизацию физики, освещения и многопользовательской составляющей между 2 движками, позволяя аватару игрока из Unreal Engine свободно перемещаться и взаимодействовать с объектами в мире, симулируемом на Unity. Соглашение о партнерстве между компаниями было первоначально анонсировано 19 ноября 2025 года, и текущая демонстрация показала начальные практические результаты совместной работы.

Разработчики подчеркивают, что это не просто трансляция видеопотока, а полноценный рендеринг в реальном времени. В демонстрации персонаж прыгает по платформам и взаимодействует с окружением, при этом все данные ввода, физические параметры и сетевой код синхронизируются мгновенно. Целью сотрудничества является создание открытой кросс-платформенной среды, где авторам не придется переносить свои проекты на альтернативный движок ради публикации на популярных площадках. Благодаря этому шагу создатели контента на Unity получат прямой доступ к огромной аудитории Fortnite, которая насчитывает более 100 млн активных пользователей в месяц.

Реакция игрового сообщества на демонстрацию разделилась. Часть игроков выражает восторг по поводу перспектив кросс-платформенного мультиплеера следующего поколения, отмечая, что такое объединение движков может совершить революцию в сфере пользовательского контента и значительно расширить возможности творческого режима Fortnite. Некоторые разработчики также выразили надежду на то, что это упростит публикацию проектов без необходимости глубокого освоения языка программирования Verse, используемого в UEFN.

С другой стороны, появились и скептические отзывы, в которых данный вектор развития сравнивают с платформой Roblox. Критики выражают опасения, что Fortnite превращается в перегруженную метавселенную, теряя свою идентичность как королевская битва. Пользователи также высказывают сомнения относительно стабильности серверов, качества сетевого соединения и возможных проблем с монетизацией стороннего контента.

Несмотря на разные мнения, подготовка к интеграции продолжается. Организаторы проекта уже собирают заявки от заинтересованных студий через специальные анкеты, а полноценное тестирование в рамках раннего доступа стартует в 2027 году.